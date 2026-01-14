Χατζηδάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Είναι-λογικό-να-δει-ο-πρωθυπουργός-εκπρόσωπο-που-έσπασε-περιπολικό-μπροστά-στις-κάμερες;

Τον δικό του απολογισμό για τη χθεσινή συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, έκανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντάς την πολύ χρήσιμη και παραγωγική, δεδομένου ότι προσήλθαν εκπρόσωποι από όλην την Ελλάδα για να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.

«Ένα ερώτημα που είχα κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν γιατί τόσον καιρό δεν έρχονταν και οι υπόλοιποι. Τόσον καιρό δεν είχαν αρνηθεί αρχικά τον διάλογο – μέχρι 15 Νοεμβρίου συζητούσαμε και με το Παναγροτικό Συλλαλητήριο είχαμε βρεθεί και ο υπουργός Κώστας Τσιάρας και εγώ», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Μετά κάτι έγινε και δεν ήθελαν να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό που τους καλούσε από τις 6 και μετά στις 12 Δεκεμβρίου. Εμείς πληρώσαμε, δώσαμε 13% παραπάνω πληρωμές φέτος, ικανοποιήσαμε 20 από τα 27 αιτήματα προχωρώντας μόνοι μας και χωρίς να είμαστε σε επαφή μαζί τους».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Όσον καιρό δεν γίνονταν οι πληρωμές, δεν ήταν με τα τρακτέρ στους δρόμους – αυτή είναι η πραγματικότητα όσο κι αν φαίνεται παράδοξο. Από τη δική τους σκοπιά, το αναμενόμενο θα ήταν να κάνουν το ανάποδο. Ενώ ξεκίνησαν οι πληρωμές, με τις όποιες αναταράξεις, πληρώσαμε τελικά αυτά που θα έπρεπε μέχρι 31 Δεκεμβρίου και με το νέο σύστημα».

«Η κουβέντα γίνεται με όρους ψευτοτσαμπουκά πια»

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε και τους λόγους για τους οποίους «ναυάγησε» η συνάντηση με την Πανελλαδική Ομοσπονδία, δηλώνοντας πως μεταξύ αυτών που επιθυμούσαν οι εκπρόσωποι να συμμετάσχουν στη συζήτηση ήταν «άνθρωποι ελεγχόμενοι από τις Αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις κοινοτικές ενισχύσεις». Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχε και ένας που είχε σπάσει αστυνομικό αυτοκίνητο μπροστά στις κάμερες.

«Είναι λογικά πράγματα αυτά; Μπορεί να συμβαίνουν αυτά σε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπου ο πρωθυπουργός αναγκάζεται να δει εκπρόσωπο που έχει σπάσει αστυνομικό αυτοκίνητο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Μέχρι πρότινος τούς λέγαμε να έρθουν να συζητήσουμε και δεν έρχονταν, κατά παγκόσμια πρωτοτυπία».

«Η κουβέντα έτσι όπως έχει εξελιχθεί γίνεται ούτε καν με συνδικαλιστικούς όρους, αλλά με όρους ενός ψευτοτσαμπουκά πια, όπου η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει 20 από τα 27 αιτήματα. Οτιδήποτε άλλο είναι έξω από το πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών και κυρίως έξω από το πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κι ενώ έχουν υπάρξει αυτά τα βήματα, στην αρχή δεν δέχονταν τον διάλογο, μετά έλεγαν να έρθουν αλλά όχι με τους άλλους και μετά έλεγαν να κάνουμε δυο χωριστές συζητήσεις με τους πιο “σκληρούς” και με τη συμμετοχή αυτών που σας είπα πριν», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν μεν με αίσθημα συμπάθειας προς τους αγρότες, το οποίο πλέον το «έχουν κάψει».

