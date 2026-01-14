Χρηματιστήριο:-Ο-ΓΔ-έχει-ως-επόμενο-στόχο-τις-2250-μονάδες

Υποχώρηση κατά 0,20% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2206,33 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 280,5 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση παρουσίασε εναλλαγή στο πρόσημο παραμένοντας ωστόσο σε αρνητικό έδαφος κατά το μεγαλύτερο μέρος της με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να καταγράφεται λίγο μετά τις 3μμ στις 2202 μονάδες.

Το κλείσιμο στις δημοπρασίες έγινε με μικρές απώλειες καθώς ο τραπεζικός δείκτης διατήρησε τα κέρδη του. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,50% με τις ευρωπαϊκές αγορές να καταγράφουν μικτές αποδόσεις. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,25%) με την Πειραιώς (+1,79%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+3,75%), o Avax (+1,27%), ο Τιτάν (+1,29%), η Metlen (+0,37%), το Jumbo (+0,36%) αλλά και Alter Ego Media (+1,65%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,57%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 1,01%), η ΕΕΕ (-1,41%), η Optima (-1,38%), o Aktor (-0,51%), η ΜΟΗ (-1,01%), ο Ελλάκτωρ (- 2,16%), η Κύπρου (-1,18%), η Aegean (-0,84%) και ο ΟΛΠ (-1,73%).

Απολογιστικά, 30 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 77 εκείνων που υποχώρησαν. Προθεσμία 6 μηνών ως τις 30/6/2026 έλαβαν 13 εταιρείες για να συμμορφωθούν με τους κανόνες διασποράς όπως προβλέπονται από τον κανονισμό του Χ.Α. ενώ ατελώς θα προμηθεύονται το πετρέλαιο οι αγρότες.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει το δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για το Νοέμβριο.

Παραμένει το θετικό momentum στο Χ.Α., σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, με το ΓΔ να έχει ως επόμενο στόχο τις 2250 μονάδες, ενώ στις 2181 παραμένει η πλησιέστερη στήριξη.