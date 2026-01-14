Χρυσοχοΐδης-για-αγρότες:-Η-κυβέρνηση-επέδειξε-πρωτοφανή-ανοχή-απέναντι-σε-όλα-αυτά-που-συμβαίνουν-επί-40-μέρες

Για τις εξελίξεις στα αγροτικά μπλόκα μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτοφανή ανοχή της κυβέρνησης εδώ και 40 ημέρες.

«Η Κυβέρνηση επέδειξε μια πρωτοφανή ανοχή απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν επί 40 μέρες στην οικονομία της χώρας. Ποιος είναι, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και κλείνει Τελωνεία επί πολλές μέρες, που σημαίνει χιλιάδες φορτηγά που μεταφέρουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες τόνους προϊόντα που τροφοδοτούν τη χώρα και υφίστανται ζημίες εκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

«Οι παρατεταμένοι αποκλεισμοί έχουν σοβαρό οικονομικό κόστος, με κλειστά τελωνεία και χιλιάδες φορτηγά ακινητοποιημένα, γεγονός που, όπως είπε, προκαλεί ζημιές εκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία» είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο Υπουργός μίλησε και για την κυκλοφορία των οχημάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο, όπου τόνισε ότι μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν εξασφαλίσει τις παρακαμπτήριες οδούς, ώστε «να μην σταματά ποτέ η διέλευση των αυτοκινήτων και των φορτηγών» και να μην δημιουργούνται αδιέξοδα ή αποκλεισμοί που κόβουν τη χώρα σε σημεία.

Για τη στάση της Αστυνομίας απέναντι στις κινητοποιήσεις, υπογράμμισε ότι η προσέγγιση είναι ψύχραιμη και ανεκτική, σημειώνοντας ότι εδώ και 40 ημέρες έχει επιλεγεί να δοθεί χρόνος σε μια μικρή κοινωνική ομάδα, όπως χαρακτήρισε τους αγρότες, να ασκήσει τα δικαιώματά της.

Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε ότι στη Δημοκρατία η διεκδίκηση αιτημάτων είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικό δικαίωμα, ωστόσο στη συνέχεια, όπως είπε, θα πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός και έξοδος από την κρίση, κάτι που – σύμφωνα με τον ίδιο – δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής.

Αναφερόμενος στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί σε παρακαμπτήριο δρόμο Θήβας – Λιβαδειάς, ο υπουργός δήλωσε ότι η κυκλοφορία έχει διοχετευθεί σε επαρχιακούς δρόμους λόγω αποκλεισμών, γεγονός που, όπως ανέφερε, συνέβαλε σε σύγκρουση φορτηγού με Ι.Χ., με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι «δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάχρηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι» με τρόπο που, όπως είπε, πλήττει βαθιά την υπόλοιπη κοινωνία, θέτοντας ζήτημα ευθυνών για τις συνέπειες των αποκλεισμών.