Χωρίς-ΑΤΑΚ-οι-δηλώσεις-για-αγροτεμάχια-έως-20-στρέμματα-για-το-2026-αποφασίστηκε-στη-σύσκεψη-υπό-τον-Χατζηδάκη

Σε ρύθμιση που επιτρέπει για το 2026 τη χορήγηση επιδοτήσεων για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα με υπεύθυνη δήλωση, υπό προϋποθέσεις, προχωρά η κυβέρνηση, για να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο που προέκυψε με το ΑΤΑΚ, με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να μείνουν εκτός πληρωμών.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι έλεγχοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνονται μέσω monitoring και παραστατικών που αποδεικνύουν την πραγματική καλλιέργεια. Παράλληλα, θα προχωρήσει το πρόγραμμα «Μίδας» της ΑΑΔΕ, όπως και οι διαδικασίες ταυτοποίησης μέσω του Κτηματολογίου

Η ρύθμιση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης 3,5 ωρών που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, υπό τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και των επικεφαλής της ΑΑΔΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Κτηματολογίου. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι των 14 αγροτικών μπλόκων.

Το πρόβλημα με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ είναι σύνθετο και σχετίζεται με παλαιές κληρονομικές εκκρεμότητες. Πολλές μεταβιβάσεις έγιναν χειρόγραφα ή δεν ολοκληρώθηκαν τυπικά. Ως αποτέλεσμα, πολλά αγροτεμάχια μπλοκαρίστηκαν κατά τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Το πρόβλημα αφορά κυρίως παραγωγούς της Βόρειας Ελλάδας, που έμειναν απλήρωτοι.

Επίσης, συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εκπροσώπων των αγροτών, με στόχο την καταγραφή και αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων.

Την ικανοποίησή του για τη ρύθμιση εξέφρασε ο εκπρόσωπος των αγροτών και πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, εκτιμώντας ότι αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών΄, που είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά 80.000, εκ των οποίων τα 4.000 εντοπίζονται στις Σέρρες. «Το μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», ο κ. Διαμαντόπουλος.

Μήνυμα προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα

Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστειλε μήνυμα προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, όμως η συνέχιση των κινητοποιήσεων δεν μπορεί να παρατείνεται επ’ αόριστον. «Το εαν υπάρξει ή όχι αποκλιμάκωση, πλέον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η πλευρά των αγροτών που δεν ήρθε στο τραπέζι της συζήτησης», είπε.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, κυρίως από την πλευρά όλων αυτών που για δικούς τους λόγους δεν δέχθηκαν να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου μόλις χθες», ανέφερε, καλώντας όσους δεν μετείχαν στον διάλογο να εξηγήσουν τη στάση τους.

«Θα περιμένουμε τη δική τους απάντηση. Από κει και πέρα, όμως, επαναλαμβάνω ότι κανείς δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί μέσα από μια λογική, θα έλεγα, εμμονών, εγωισμών πεισμάτων. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ προσπαθούμε για το κοινό καλό και το κοινό καλό για την πατρίδα μας», ανέφερε.