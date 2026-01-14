Ψηφίστηκε-η-κύρωση-συμφωνίας-Δωρεάς-μεταξύ-ΠΟΥ-και-Υπουργείου-Υγείας:-Οξεία-αντίδραση-Γεωργιάδη-για-την-αρνητική-ψήφο-κομμάτων

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, με το οποίο εγκρίνεται το ποσό των 80.000 ευρώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ώστε να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία και να εκδώσει από την Ελλάδα τις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες. Το νομοσχέδιο, ψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, το καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ με το “παρών” τοποθετήθηκαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Η άρνηση των κομμάτων να υπερψηφίσουν το σχέδιο νόμου, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του υπουργού Υγείας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, αλλά και της αναπληρώτριας υπουργού, Ειρήνης Αγαπηδάκη, καθώς τα συγκεκριμένα κόμματα της Αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για “χρηματοδότηση” του ΠΟΥ από τη χώρα μας.

Η Αντιπολίτευση

“Δεν είναι το πρόβλημα τα 80 χιλιάρικα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ούτε βεβαίως ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τις ανατροπές 1989-1991 έχει χάσει το κύρος και την αξιοπιστία του. Το ζήτημα είναι η αιτία ότι δεν είναι αρρώστια κατά βάση, παρά ένα κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα, γιατί η φτώχεια και η εξαθλίωση οδηγεί στον υποσιτισμό και στην κακή διατροφή και γιατί βεβαίως η εντατικοποίηση της εργασίας οδηγεί στο έτοιμο και εύκολο φαγητό και άρα όσες συμβουλές και αν δοθούν, όσο υπάρχει ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που αναπαράγει τη φτώχεια και την εξαθλίωση, το ζήτημα αυτό δεν θα αντιμετωπιστεί”, ανέφερε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

“Κρίνεται, απαραίτητη η αντιμετώπιση του προβλήματος. Διερωτώμεθα, όμως, αν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του Π.Ο.Υ. στην αντιμετώπισή του. Από πού και ως πού; Τι ακριβώς έχει να προσφέρει ο Π.Ο.Υ.;” είπε η Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση.

“Δεν είμαστε απέναντι στις διεθνείς συνεργασίες. Είμαστε απέναντι στη χρήση της διεθνούς συνεργασίας ως υποκατάστατο της δημόσιας πολιτικής. Η πρόληψη είναι δημόσιο αγαθό. Απαιτεί δομές, συνέχεια, κοινωνική στόχευση και σύγκρουση με τις ανισότητες. Διότι υπάρχει επιδείνωση της παιδικής παχυσαρκίας και επιδείνωση της παιδικής φτώχειας και γενικότερα της φτώχειας στον ελληνικό πληθυσμό, σε συνθήκες αναφερόμενης ανάπτυξης της οικονομίας. Είστε, λοιπόν υπεύθυνοι” τόνισε με την σειρά της, η Μερόπη Τζούφη από την ΝΕ.ΑΡ.

“Είναι οξύμωρο το γεγονός ότι καλούμαστε να κυρώσουμε μια δωρεά 80.000 ευρώ από την Ελλάδα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που με τις λανθασμένες ακριβώς πρακτικές τότε γιγάντωσε το πρόβλημα της παχυσαρκίας των παιδιών και των εφήβων”, σχολίασε ο Σπύρος Τσιρώνης από τη Νίκη.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας από την Πλεύση Ελευθερίας είπε ότι μιλάμε για μία χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας δωρεάς, κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά, αφού, μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Οργανισμός αντιμετωπίζει σοβαρότατο χρηματοδοτικό κενό και αναζητά πρόσθετους πόρους από όλα τα κράτη-μέλη.

Ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης

“Ψηφίζουμε μία εφάπαξ καταβολή 80.000 ευρώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και ακούω τώρα διάφορες συνωμοσίες, γιατί τα δίνουμε και για τη σπατάλη και γιατί και πώς και διότι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά τις περικοπές Τραμπ, έχει προϋπολογισμό 6,83 δισεκατομμύρια δολάρια! Τα 80.000 ευρώ είναι σήμερα 94.000 δολάρια. Λέτε ο Π.Ο.Υ. να πέσει έξω αν εμείς δεν του δώσουμε 94.000 δολάρια; Οι δαπάνες του κράτους μας είναι 76 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέτε εμείς να πέσουμε έξω, αν δώσουμε 80.000 ευρώ στον Π.Ο.Υ.; Λέτε εδώ να υπάρχει κάποιου είδους αθέμιτη διαφθορά, διαπλοκή, εύνοια ή οτιδήποτε άλλο; Δηλαδή, εξαγοράζουμε την εύνοια του Π.Ο.Υ., επειδή στα 6,83 δισεκατομμύρια θα δώσουμε εμείς, 80.000; Δεν έχετε βαρεθεί να ζείτε όλη την ημέρα της ζωής σας με συνωμοσίες και με μιζέρια; Δεν μπορείτε λίγο να σοβαρευτείτε επιτέλους;” απάντησε ο υπουργός Υγείας στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης. Ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ακόμη ότι προσλάβαμε με αυτή την εφάπαξ καταβολή τον παγκόσμιο ειδικό, όχι μόνο για να συμβουλεύσει εμάς για το πώς μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μας για ένα πρόβλημα που όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι μεγάλο, αλλά για να εκδώσει από την Ελλάδα τις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες και έτσι όποιος παίρνει στον κόσμο τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την παχυσαρκία, να βλέπει από κάτω «Ελλάδα». “Με συγχωρείτε, εάν αυτό είναι λόγος για να τσακωθούμε πολιτικά στη Βουλή, δεν βγάζουμε άκρη εδώ πέρα μ’ εσάς. Μιλάμε για «ζήτω η τρέλα»! ‘Αρα, για ένα θέμα που είναι ένα απ’ τα μεγαλύτερα θέματα της δημόσιας υγείας κάνουμε συνεργασία με μία μικρή καταβολή και παίρνουμε τον μεγαλύτερο παγκόσμιο ειδικό. Και υπάρχει Βουλευτής του Κοινοβουλίου που λέει, «δεν το ψηφίζω». Γιατί, λέει, τα δίνουμε στον ΠΟΥ. Και δεν ντρέπεται που το λέει αυτό από το Βήμα της Βουλής”, κατέληξε.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη

“Αναλώσατε οι περισσότεροι από εσάς τον χρόνο σας για να κάνετε διαπιστώσεις γιατί είναι τόσο σοβαρό το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας, χωρίς όμως να έχετε καθόλου ούτε ασχοληθεί με τις λύσεις και ακόμα και αν συναινείτε στην ανάγκη για την κύρωση αυτής της Συμφωνίας, βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία να αναγνωριστεί το έργο αυτό ως ένα εθνικό έργο, ως μια εθνική παρακαταθήκη, να πάμε πέρα από το κομματικό.

Θέλω να ξέρετε και να ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία, διότι ακούγονται διάφορα πράγματα εδώ μέσα και ο καθένας συσχετίζει την παχυσαρκία με ό,τι φαντάζεται ότι μπορεί να συσχετίζεται, ότι, με βάση τις επιστημονικές έρευνες, η χώρα μας έχει αυξητική τάση από το 1980, έχει κορυφωθεί το 2000 σε μια αυξητική γραμμή -το αυξητικό trend, λοιπόν- και από εκεί και πέρα, πάει ακόμα υψηλότερα. Δεν είναι, λοιπόν, κάτι που ξεκίνησε χθες ούτε προχθές. Οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν αυτές τις δεκαετίες, τώρα οι περισσότεροι από αυτούς είναι υπέρβαροι ενήλικες και έχουμε ακόμα χειρότερα δεδομένα για τα παιδιά. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο.

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το 2002, 17,5% ήταν οι παχύσαρκοι ενήλικες στη χώρα. Το 2019, είναι 32,1%. Και για τα παιδιά έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Σας ανέλυσα και χθες τι έχει κάνει η Κυβέρνηση. Σας έχω εξηγήσει ότι με την ολοκληρωμένη πολιτική που έχουμε κατά της παιδικής παχυσαρκίας έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στις πάνω από χίλιες οικογένειες που έχουν λάβει δωρεάν υπηρεσίες διατροφικής, συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης να μειωθεί ο Δείκτης Μάζας Σώματος των παιδιών άνω του 80%. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε μια εργαλειοθήκη με βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία, έχουμε δράσεις στην κοινότητα, συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τοπικά δίκτυα, δωρεάν αξιολόγηση από τους γιατρούς, εκπαίδευση της πρωτοβάθμιας, δωρεάν άθληση σε χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα, μια σειρά από δωρεάν παροχές, όπως είναι και η δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών, πάνω από είκοσι τόνους σε οικογένειες που δεν έχουν πρόσβαση να τα αποκτήσουν. Και επιμένετε να λέτε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, ότι είναι προσχηματικό το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.

Όλα, λοιπόν, αυτά για τα οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, μέλος του οποίου είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, επιβράβευσε τη χώρα με διεθνή διάκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της, εσείς δεν τα βλέπετε” υπογράμμισε στην τοποθέτησή της η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία κατηόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι παραπλανούν τον κόσμο.

Τέλος, τόνισε ότι η χώρα μας είναι θεσμικός εταίρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και όχι χρηματοδότης και δίνει αυτά τα χρήματα, γιατί η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή από τις χώρες που καινοτομεί στον τομέα αυτόν, έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. “Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν να δεχτούν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σας απασχολήσει, γιατί η πολιτική πια έχει αλλάξει. Δεν διεξάγεται με αυτούς τους όρους” προσέθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.