bloomberg:-to-netflix-επανεξετάζει-την-εξαγορά-της-warner-bros.-discovery-με-πιθανή-προσφορά-όλο-μετρητά

Η Netflix Inc. εξετάζει την αναθεώρηση των όρων της προτεινόμενης εξαγοράς της Warner Bros. Discovery Inc., σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Η εταιρεία έχει θέσει στο τραπέζι την πιθανότητα προσφοράς πλήρως σε μετρητά για τα στούντιο και τις streaming υπηρεσίες της Warner Bros., με στόχο την επιτάχυνση μιας διαδικασίας που θα χρειαστεί μήνες για να ολοκληρωθεί.

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε κοινές μετοχές της Netflix, με ορισμένες προσαρμογές εάν η τιμή της μετοχής της Netflix υποχωρούσε κάτω από τα 97,91 δολάρια. Από τον Οκτώβριο, όταν η Netflix ξεκίνησε την προσέγγιση για την εξαγορά, η μετοχή της έχασε περίπου το ένα τέταρτο της αξίας της, φτάνοντας έως και τα 89,07 δολάρια την Τρίτη στη Νέα Υόρκη.

Η Warner Bros., που επέλεξε την προσφορά της Netflix στις αρχές Δεκεμβρίου, αντιμετωπίζει συνεχή προσπάθεια της Paramount Skydance Corp. να ανατρέψει τη συμφωνία και να επικυρώσει τη δική της πρόταση. Ο CEO της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, μαζί με τον πατέρα του, συνιδρυτή της Oracle Corp. Λάρι Έλισον, έχουν ξεκινήσει tender offer για τις μετοχές της Warner, παρέχοντας προσωπική εγγύηση για χρηματοδότηση ύψους 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσφεύγουν νομικά ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για την αποτίμηση της συμφωνίας με τη Netflix. Παράλληλα, σκοπεύουν να προτείνουν υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Μετά τις ανακοινώσεις σχετικά με τις συζητήσεις της Netflix, οι μετοχές της Warner Bros. σημείωσαν άνοδο έως και 3,9%, ενώ η μετοχή της Netflix ενισχύθηκε έως και 2%.

Η κίνηση της Netflix να εξετάσει αλλαγές στους όρους της συμφωνίας έρχεται σε μια περίοδο που οι πολιτικοί και οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν διχασμένοι ως προς την υποστήριξή τους. Οι αλλαγές στοχεύουν στη διευκόλυνση της εξαγοράς, την αποφυγή καθυστερήσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων από τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας παράλληλα έντονες κινήσεις και αναταράξεις στην αγορά.

