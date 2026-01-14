bofa:-Ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-κέρδη-και-έσοδα-το-τέταρτο-τρίμηνο

Η υποχώρηση της ζήτησης εργασίας στις ΗΠΑ και οι ανησυχίες για μια AI φούσκα, ώθησαν τους επενδυτές να αναδιαμορφώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Υψηλότερα των εκτιμήσεων ήταν τα κέρδη και τα έσοδα που κατέγραψε η Bank of America το τέταρτο τρίμηνο, ενισχυμένα από την έντονη δραστηριότητα των πελατών της λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Η υποχώρηση της ζήτησης εργασίας στις ΗΠΑ, το πολιτικό αδιέξοδο του shutdown και οι ανησυχίες για μια πιθανή φούσκα μετοχών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης έκαναν τους επενδυτές να αισθανθούν… άβολα, ωθώντας τους να αναδιαμορφώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ την ίδια ώρα οι εικασίες για τις μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενίσχυσαν περαιτέρω τις συναλλαγές.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η Bank of America ανακοίνωσε κέρδη 98 σεντς ανά μετοχή, έναντι 96 σεντς της πρόβλεψης των αναλυτών της Wall Street που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Τα έσοδα ήταν της τάξης των 28,53 δισ. δολ., έναντι 27,94 δισ. δολ. της εκτίμησης των αναλυτών.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Bofa ενισχύεται προσυνεδριακά κατά 1,5%.

Οι αυξανόμενες αμοιβές συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών της Wall Street και η σταθερή καταναλωτική πίστη έχουν ωφελήσει την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ με βάση τα περιουσιακά στοιχεία τράπεζα, της οποίας οι μετοχές ενισχύθηκαν κατά 24% πέρυσι.

Οι αναλυτές αναμένουν με ενδιαφέρον να ακούσουν το guidance από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Brian Moynihan, και ειδικότερα εάν αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί και το 2026.

Την Τρίτη, η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η Citigroup και η Wells Fargo θα ανακοινώσουν επίσης σήμερα τα αποτελέσματά τους, ενώ η Goldman Sachs και η Morgan Stanley θα πάρουν σειρά αύριο.