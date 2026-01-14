citi:-Η-ceo-προειδοποιεί-για-περαιτέρω-περικοπές-θέσεων-εργασίας

«Δεν βαθμολογούμαστε με βάση την προσπάθεια. Κρινόμαστε από τα αποτελέσματά μας. Και περιμένω να δω τα τελευταία απομεινάρια των παλιών, κακών συνηθειών να εξαφανίζονται και μια πιο πειθαρχημένη, πιο σίγουρη και νικηφόρα Citi να αναδύεται το 2026» ανέφερε.

Προειδοποίηση εξήγγειλε η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup Τζέιν Φρέιζερ για περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας μέσα στο 2026 καθώς «ο πήχης έχει ανέβει», σε ανακοίνωσή της προς τους 226.000 υπαλλήλους της, την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της αμερικανικής τράπεζας, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με το -, η Φρέιζερ ανέφερε στο σημείωμά της: «Δεν βαθμολογούμαστε με βάση την προσπάθεια. Κρινόμαστε από τα αποτελέσματά μας. Και περιμένω να δω τα τελευταία απομεινάρια των παλιών, κακών συνηθειών να εξαφανίζονται και μια πιο πειθαρχημένη, πιο σίγουρη και νικηφόρα Citi να αναδύεται το 2026».

Η Φρέιζερ έχει πιέσει το προσωπικό της τράπεζας να εργαστεί σκληρά για να πετύχει τους στόχους κερδοφορίας και να αυξήσει τις αποδόσεις για τους επενδυτές που έχουν πληγεί, καθώς η Citigroup αγωνίζεται να ανακάμψει από την οικονομική κρίση του 2008. Έχει επίσης επενδύσει στην αυτοματοποίηση και στους ελέγχους back-office για να επιλύσει τα προβλήματα δεδομένων που έχουν αμαυρώσει τη φήμη της εταιρείας και έχουν προκαλέσει την οργή των ρυθμιστικών αρχών.

«Όλοι μας πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο εμπορική νοοτροπία: να ζητάμε την επιχείρηση, να ανταγωνιζόμαστε για το πλήρες πορτοφόλι και να μην αρκούμαστε σε δευτερεύοντα ρόλο ή χαμένες ευκαιρίες», τόνισε.

«Με την πάροδο του χρόνου, μπορούμε να αναμένουμε ότι η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών θα αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία — ορισμένοι ρόλοι θα αλλάξουν, νέοι θα εμφανιστούν και άλλοι δεν θα είναι πλέον απαραίτητοι», κατέληξε.

Η Citigroup ανέφερε επίσης ότι το 80% των προγραμμάτων για την επίλυση των ρυθμιστικών προβλημάτων της βρίσκονται στο στόχο ή κοντά σε αυτόν, σύμφωνα με τα δικά της μέτρα. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά, είναι πιθανό ότι μέρος του προσωπικού που προσλήφθηκε για να βοηθήσει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών θα απολυθεί. Αυτό θα ακολουθήσει την περικοπή περίπου 1.000 θέσεων εργασίας αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το - τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι για το τέταρτο τρίμηνο η Φρέιζερ ανακοίνωσε άλμα 84% στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών για την τράπεζα. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 1,81 δολάρια ανά μετοχή, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για 1,67 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα προσαρμοσμένα έσοδα ήταν 21 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς που ήταν 20,72 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 2,47 δισ. δολάρια, ή 1,19 δολάρια ανά μετοχή, λόγω της ζημίας 1,1 δισ. δολαρίων μετά από φόρους που συνδέθηκε με το σχέδιό της να εκχωρήσει τις ρωσικές δραστηριότητες της Citigroup. Εξαιρουμένης της ζημίας, τα κέρδη ανήλθαν σε 3,6 δισ. δολάρια, ή 1,81 δολάρια ανά μετοχή.