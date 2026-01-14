Citigroup: Στα 21 δισ. δολάρια τα έσοδα δ’ τριμήνου – Πάνω από τις εκτιμήσεις

Τα προσαρμοσμένα έσοδα ήταν 21 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς που ήταν 20,72 δισ. δολάρια.

Κέρδη και έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων της Wall Street κατέγραψε η Citigroup για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η τράπεζα ολοκλήρωσε μια χρονιά κατά την οποία τα έσοδά της από τη διαχείριση συγχωνεύσεων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ήμισυ, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Συγκεκριμένα, η CEO της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, ανακοίνωσε άλμα 84% στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες το δ’ τρίμηνο, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών για την τράπεζα. Τα αποτελέσματα, που ανακοινώθηκαν σε έκθεση την Τετάρτη, αψήφησαν τη σχετικά αργή ανάπτυξη της μεγαλύτερης ανταγωνίστριας JPMorgan στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία αυξήθηκε μόλις 6% το 2025.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία, τα προσαρμοσμένα κέρδη της τρίτης μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας ανήλθαν σε 1,81 δολάρια ανά μετοχή, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για 1,67 δολάρια ανά μετοχή.

Τα προσαρμοσμένα έσοδα ήταν 21 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς που ήταν 20,72 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 2,47 δισ. δολάρια, ή 1,19 δολάρια ανά μετοχή, λόγω της ζημίας 1,1 δισ. δολαρίων μετά από φόρους που συνδέθηκε με το σχέδιό της να εκχωρήσει τις ρωσικές δραστηριότητες της Citigroup. Εξαιρουμένης της ζημίας, τα κέρδη ανήλθαν σε 3,6 δισ. δολάρια, ή 1,81 δολάρια ανά μετοχή.

Η μετοχή της Citigroup καταγράφει άνοδο 1,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.