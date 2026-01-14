crediabank:-Εξετάζεται-η-έκδοση-νέων-μετοχών

Επί του παρόντος, δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και δεν έχει προσδιοριστεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ενδεχόμενης συναλλαγής στις αγορές.

Τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης έκδοσης και προσφοράς νέων μετοχών εξετάζει η CrediaBank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας:

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατηγικών πρωτοβουλιών που επιδιώκει και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή της να βελτιστοποιήσει τη διασπορά της, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CrediaBank εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης έκδοσης και προσφοράς νέων μετοχών.

Επί του παρόντος, δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και δεν έχει προσδιοριστεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ενδεχόμενης συναλλαγής στις αγορές κεφαλαίου.