saks:-Κήρυξε-πτώχευση-το-ιστορικό-πολυκατάστημα-πολυτελούς-μόδας

Βαριά χρεωμένη, η αμερικανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων SAKS υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Η εταιρεία, η οποία διαθέτει καταστήματα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι τα καταστήματά της θα παραμείνουν ανοιχτά.

Η εταιρεία, η οποία δεν είχε πληρώσει ορισμένους από τους προμηθευτές της (μεγάλα, πολυτελή brands) για αρκετούς μήνες, ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή της ότι υπέβαλε οικειοθελώς αίτηση πτώχευσης βάσει του Άρθρου 11 σε δικαστήριο του Τέξας.

Η Saks έχει δεσμευτεί να «τιμήσει όλα τα προγράμματα πελατών, να πραγματοποιήσει μελλοντικές πληρωμές προς τους προμηθευτές και να διατηρήσει τις πληρωμές μισθοδοσίας και παροχών των εργαζομένων».

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση περίπου 1,75 δισ. δολαρίων από τους πιστωτές της. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του δικαστηρίου, αυτό το σχέδιο χρηματοδότησης «θα παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων.

Η Saks Global αντιμετώπιζε ένα τεράστιο χρέος, ιδίως μετά την εξαγορά της ανταγωνιστικής Neiman Marcus το 2024. Στις αρχές του Ιανουαρίου, ο Marc Metrick παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου και παρέδωσε τα ηνία της εταιρείας στον Richard Baker, εκτελεστικό πρόεδρο της Saks Global. Ωστόσο, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά παραιτήθηκε και αυτός.

Η χρεοκοπία της εμβληματικής εταιρείας της πολυτέλειας αποτελεί μία ακόμα ένδειξη ότι τα πολυκαταστήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα πλέον απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ μόλις πριν από λίγα χρόνια ήταν το μέρος απόλαυσης όσων είχαν την οικονομική άνεση. Και καταδεικνύει ότι οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει.

Με πληροφορίες από CNBC, Le Figaro