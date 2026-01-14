UBS: Σύσταση buy στις ελληνικές τράπεζες – Ξεχωρίζει την Πειραιώς

Η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της UBS, με την Τράπεζα Πειραιώς να αναδεικνύεται ως η κορυφαία επιλογή του οίκου.

Όπως αναφέρεται στο roadshow feedback της UBS, οι ελληνικές τράπεζες συνδυάζουν σήμερα τον πιο ελκυστικό συνδυασμό πιστωτικής ανάπτυξης και πελατειακών spreads στην Ευρώπη, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες σε ένα περιβάλλον σταθερής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ.

Μετά τη σχετική υποαπόδοση του δ’ τριμήνου του 2025, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν δυναμικά το 2026, με άνοδο από 9% έως 13% από τις αρχές του έτους. Ειδικότερα, η Alpha Bank καταγράφει άνοδο 12%, η Eurobank 11%, η Εθνική Τράπεζα 9% και η Πειραιώς 13%, με την τελευταία να ξεχωρίζει τόσο σε απόδοση όσο και σε επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η UBS διατηρεί σύσταση Buy για όλες τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτει, αλλά επισημαίνει ότι η Πειραιώς συνδυάζει ελκυστική αποτίμηση, επιταχυνόμενη κερδοφορία και βελτιωμένη αποδοτικότητα κεφαλαίων. Παράλληλα, αρκετοί διεθνείς επενδυτές προτιμούν να κατανέμουν την έκθεσή τους σε περισσότερους ελληνικούς τίτλους, ώστε να μετριάσουν την επίδραση της χαμηλότερης, αν και πλέον όχι περιοριστικής, ρευστότητας.

Οι ευκαιρίες στην Ευρώπη

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η UBS εμφανίζεται πιο επιφυλακτική όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο συνολικά, μετά το ισχυρό ράλι του τελευταίου έτους. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει απόδοση 77% σε 12μηνη βάση και διαπραγματεύονται πλέον στις 9,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, με ROTE 15%-16%, υπονοούμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων 10,2% και διανεμόμενη απόδοση 7%-8% για το 2026 και 2027 αντίστοιχα.

Η UBS σημειώνει ότι το περιθώριο ανόδου για τον κλάδο συνολικά έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να διακρίνεται κάποιος καταλύτης που θα μπορούσε να προκαλέσει ευρείας κλίμακας διόρθωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οίκος διαμορφώνει χαρτοφυλάκιο European bank top picks, το οποίο περιλαμβάνει τις ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Erste Group, ING, Santander, Société Générale, καθώς και την Τράπεζα Πειραιώς. Κοινός παρονομαστής των επιλογών αυτών είναι η ελκυστική αποτίμηση, η ορατότητα στην κερδοφορία και η δυνατότητα υπεραπόδοσης σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά στρέφεται από τη γενική εικόνα του κλάδου στις μεμονωμένες ιστορίες αξίας.

Η στρατηγική της UBS εστιάζει πλέον στη μετοχική διασπορά και στις επιμέρους ευκαιρίες, καθώς οι αποτιμήσεις και τα υπονοούμενα κόστη κεφαλαίου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τραπεζών. Ο οίκος εκτιμά ότι αν ο κλάδος συγκλίνει σε υπονοούμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων 10%, το συνολικό return θα περιοριστεί περίπου στο 7%, ωστόσο αρκετές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις ακόμη και χωρίς περαιτέρω ανατιμολόγηση.