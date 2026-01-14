wells-fargo:-Νίκησαν-τις-προβλέψεις-τα-προσαρμοσμένα-κέρδη,-υστέρησαν-τα-έσοδα-από-τόκους

Οι υψηλές δαπάνες για αποζημιώσεις αύξησε τα έξοδα, την ίδια ώρα που τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν.

Δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις των αναλυτών η κερδοφορία της Wells Fargo & Co, το τέταρτο τρίμηνο., καθώς οι υψηλές δαπάνες για αποζημιώσεις αύξησε τα έξοδα, την ίδια ώρα που τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε την Τετάρτη πως δαπάνησε 612 εκατ. δολ. για αποζημιώσεις στο πλαίσιο ενός σχεδίου μείωσης προσωπικού, με τα έξοδα να αυξάνονται στα 13,7 δισ. δολ. σε σύγκριση με τα 13,6 δισ. δολ. που προέβλεπαν οι αναλυτές σε έρευνα του -.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), ανήλθαν σε 12,3 δισ. δολ. στο τέταρτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τα 12,4 δισ. δολ. που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.

Αυτό έφερε τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος στα 47,5 δισ. δολ., πλησιάζοντας την εκτίμησή της ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2025 θα ήταν περίπου τα ίδια με το 2024.

Η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δημιούργησε καθαρά κέρδη 21,3 δισ. δολ. για το 2025, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 21,6 δισ. δολ..

Ο τραπεζικός γίγαντας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 1,76 δολαρίων, υπερβαίνοντας την εκτίμηση των αναλυτών για 1,66 δολάρια.

Mετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή υποχωρεί πάνω από 1,5%. Τους τελευταίους 12 μήνες έχει ενισχυθεί κατά 31%.

«Έχουμε χτίσει μια ισχυρή βάση και έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη βελτίωση της ανάπτυξης και των αποδόσεων, αν και έχουμε λειτουργήσει με σημαντικούς περιορισμούς», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τσάρλι Σκαρφ, αναφερόμενος σε ένα ανώτατο όριο περιουσιακών στοιχείων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το οποίο άρθηκε τον Ιούνιο. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που τώρα ανταγωνιζόμαστε με ίσους όρους ανταγωνισμού» τόνισε.

Ο Σκαρφ είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι αναμένει υψηλότερα έξοδα για αποζημιώσεις το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η τράπεζα μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων εδώ και χρόνια σε μια προσπάθεια να αυξήσει την αποδοτικότητά της. Η εταιρεία μετρούσε σχεδόν 211.000 υπαλλήλους στα τέλη Σεπτεμβρίου και πλέον αυτός ο αριθμός ήταν λίγο πάνω από 205.000 στο τέλος του έτους.

Τα έξοδα φέτος είναι πιθανό να ανέλθουν σε περίπου 55,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τράπεζα, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 55,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όσο αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρέχον έτος, η Wells Fargo προέβλεψε ότι θα κυμανθούν περίπου στα 50 δισ. δολ., με τις εκτιμήσεις να βλέπουν 50,2 δισ. δολ. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο δανεισμός θα ανακάμψει, καθώς οι δανειολήπτες έχουν μάθει να διαχειρίζονται καλύτερα την αβεβαιότητα που προκαλεί η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.