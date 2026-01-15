Έρευνα Accenture: Οι Ευρωπαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες αυξάνουν τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη – Τι φοβίζει τους εργαζόμενους

Με αυξημένη αισιοδοξία για ανάπτυξη, ενισχυμένα πλάνα προσλήψεων και μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, υποδέχονται το 2026 τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρώπης, σύμφωνα με νέα έρευνα της Accenture.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα στην έρευνα Pulse of Change της Accenture, εν όψει της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, αποκαλύπτουν επίσης ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των διοικήσεων και των εργαζομένων όσον αφορά την ετοιμότητα και την εμπιστοσύνη έναντι της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, η έρευνα Pulse of Change εξετάζει πώς οι τάσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, ταλέντου και τεχνολογίας διαμορφώνουν τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα καταγράφεται η οπτική 1.070 υψηλόβαθμων στελεχών και περισσότερων από 900 εργαζομένων στην Ευρώπη, οι οποίοι εργάζονται σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως από 20 διαφορετικούς κλάδους.

Αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη και στις προσλήψεις

Όπως προκύπτει, στην Ευρώπη, αν και η πλειονότητα (82%) των επιχειρηματικών ηγετών αναμένει για το 2026 υψηλότερα επίπεδα αλλαγής (οικονομικής, γεωπολιτικής, τεχνολογικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής), το 91% προβλέπει ισχυρότερη αύξηση εσόδων στις εγχώριες αγορές, σημειώνοντας άνοδο 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τέσσερις μήνες πριν. Η αυξημένη αισιοδοξία είναι πιο έντονη στη Γαλλία (+22 π.μ.), στην Ολλανδία (+17 π.μ.) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (+5 π.μ.). Οι προσδοκίες για τις προσλήψεις σημειώνουν επίσης άνοδο για το 2026, καθώς το 71% των Ευρωπαίων ηγετών αναμένει αύξηση προσωπικού, σε σύγκριση με 63% στην προηγούμενη έρευνα.

Επιτάχυνση των επενδύσεων σε Τεχνητή Νοημοσύνη

Το 84% των ευρωπαϊκών οργανισμών αναμένει να αυξήσει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη το 2026. Οι οργανισμοί στην Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Γερμανία είναι οι πιο αισιόδοξοι, με 94%, 92% και 87% αντίστοιχα να σχεδιάζουν αυξημένες δαπάνες σε ΤΝ. Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται πλέον από το 80% των Ευρωπαίων ηγετών πιο ουσιαστικές κυρίως για την αύξηση των εσόδων παρά για τη μείωση του κόστους, γεγονός που αντανακλά ένα υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας ως προς την τεχνολογία.

Οι ανησυχίες των εργαζομένων και το χάσμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ενώ τα στελέχη βλέπουν την ΤΝ ως καταλύτη ανάπτυξης, πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούν για πιθανές μειώσεις προσωπικού και ανεπαρκή εκπαίδευση. Μόνο οι μισοί περίπου εργαζόμενοι (61%) δηλώνουν ότι η εμπειρία τους με την ΤΝ τους έχει οδηγήσει στο να πιστεύουν στην ευρύτερη δυναμική της για επιχειρηματικό αντίκτυπο, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα ανώτατα στελέχη, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 84%.

Παράλληλα, μόλις το 25% δηλώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία ΤΝ με αυτοπεποίθηση, ενώ μόνο το 41% αισθάνεται ασφαλές για τη θέση εργασίας του. Επιπλέον, μόνο το 14% συμφωνεί έντονα ότι οι διοικήσεις έχουν επικοινωνήσει με σαφήνεια πώς η ΤΝ θα επηρεάσει το εργατικό δυναμικό, όπως αλλαγές σε ρόλους και απαιτούμενες δεξιότητες. Επιπλέον, ενώ το 95% των διοικήσεων θεωρεί ότι το εργατικό δυναμικό διαθέτει τη βασική εκπαίδευση για να αξιοποιεί αποτελεσματικά την ΤΝ, λιγότεροι από τους μισούς εργαζομένους συμφωνούν (46%).

«Η τελευταία έκδοση του Pulse of Change επιβεβαιώνει αυτό που ακούμε από τους πελάτες μας σε όλη την Ευρώπη: δεν θέλουν να χάσουν το momentum στον τομέα της ΤΝ και επιταχύνουν τις σχετικές επενδύσεις» δήλωσε ο Mauro Macchi, CEO της Accenture για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. «Όμως, η έρευνα υπογραμμίζει μια κρίσιμη συνθήκη: εάν δεν συμπαρασύρουμε θετικά τους ανθρώπους μαζί μας, δε θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε την πλήρη αξία της ΤΝ. Δεν είναι μόνο η οικοδόμηση τεχνικών δεξιοτήτων για εργασία με την ΤΝ, αλλά και η καλλιέργεια της νοοτροπίας και της κουλτούρας που θα επιτρέψει σε ολόκληρο το εργατικό δυναμικό να εργάζεται με αυτοπεποίθηση» πρόσθεσε. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «το πραγματικό χάσμα δεν είναι ανάμεσα σε εργαζόμενους με ή χωρίς δεξιότητες, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποιούν την ΤΝ και σε εκείνους που μένουν αποκομμένοι από αυτή».