Ανέκαμψε-η-γερμανική-οικονομία-το-2025-για-πρώτη-φορά-μετά-από-3-χρόνια

Ανάπτυξη, αν και ασθενή, κατέγραψε η οικονομία της Γερμανίας για πρώτη φορά από το 2022, καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών βοήθησε τη χώρα να ξεπεράσει τη μακροχρόνια βιομηχανική ύφεση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το -, το γερμανικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,2% το 2025, μετά από δύο συνεχόμενες ετήσιες συρρικνώσεις.

Ωστόσο, οι εξαγωγές συνέχισαν να μειώνονται, επιβαρυμένες από υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, το ισχυρό ευρώ και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Οι επενδύσεις παρέμειναν ασθενείς, με τη σταθερή κεφαλαιουχική δαπάνη σε μηχανήματα, εξοπλισμό και κατασκευές να υποχωρεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Κατά κλάδο, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο έτος, με τη βιομηχανία αυτοκινήτων και την παραγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Οι κατασκευές αντιμετώπισαν επίσης άλλη μια δύσκολη χρονιά, καθώς τα υψηλά κόστη συνέβαλαν σε αύξηση των πτωχεύσεων.

Ο τομέας των υπηρεσιών παρουσίασε μικτά αποτελέσματα, με τις επιχειρηματικές υπηρεσίες να μειώνονται, ενώ το εμπόριο, οι μεταφορές, η φιλοξενία και οι υπηρεσίες τροφίμων προσέφεραν κάποια στήριξη στην οικονομία.

Το 2024 είχε κλείσει με ύφεση 0,5% και το 2023 επίσης με αρνητικό ρυθμό κατά 0,9%, ενώ το ΑΕΠ της Γερμανίας σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο του 2019. Η στασιμότητα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απαιτητική γεωπολιτική κατάσταση και στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας.