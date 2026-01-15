Αναζήτηση-κατεύθυνσης-στις-ασιατικές-αγορές

Μεικτά κινήθηκαν την Πέμπτη (15/1) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν την τελευταία απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Κορέας.

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2,50%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Reuters, καθώς η πρόσφατη υποχώρηση του γουόν έχει περιορίσει τα περιθώρια για χαλάρωση της πολιτικής.

Ο βασικός δείκτης της χώρας, Kospi, ενισχύθηκε κατά 0,57%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε αμετάβλητος. Το νοτιοκορεατικό γουόν αποδυναμώθηκε περίπου κατά 0,2% στα 1.466,6 έναντι του δολαρίου.

Ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,05%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,15%. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,46%.

Οι μετοχές της Toyota Industries εκτινάχθηκαν κατά 5,8%, αφού η Toyota Motor ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι συμφώνησε να αυξήσει την προσφορά της για την Toyota Industries στα 18.800 γιεν (118,11 δολάρια) ανά μετοχή.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,66%, ενώ ο CSI 300 σημείωσε πτώση 0,42%.

Οι μετοχές της Trip.com κατέγραψαν πτώση έως και 21%, τη χειρότερη επίδοση στον δείκτη του Χονγκ Κονγκ, αφού η κινεζική ρυθμιστική αρχή της αγοράς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε έρευνα κατά της διαδικτυακής ταξιδιωτικής πλατφόρμας για ύποπτη μονοπωλιακή συμπεριφορά. Η μετοχή διαπραγματευόταν τελευταία με απώλειες 17,2%.

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών

S&P/ASX 200 (.AXJO): 8.861,70 | +41,10 | +0,47%

8.861,70 | +41,10 | +0,47% Hang Seng Index (.HSI): 26.899,08 | -100,73 | -0,37%

26.899,08 | -100,73 | -0,37% KOSPI Index (.KS11): 4.797,55 | +74,45 | +1,58%

4.797,55 | +74,45 | +1,58% Nikkei 225 (.N225): 54.110,50 | -230,73 | -0,42%

54.110,50 | -230,73 | -0,42% NIFTY 50 (.NSEI): 25.665,60 | -66,70 | -0,26%

25.665,60 | -66,70 | -0,26% Shanghai Composite (.SSEC): 4.112,248 | -13,845 | -0,34%

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε οριακά στα 158,34 έναντι του δολαρίου. Οι αγορές παρακολουθούν το ενδεχόμενο παρέμβασης από τις ιαπωνικές αρχές, αφού το νόμισμα υποχώρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε χαμηλό 18 μηνών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, οι μετοχές υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, απομακρυνόμενες περαιτέρω από τα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησαν γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,53% και έκλεισε στις 6.926,60 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 42,36 μονάδες ή 0,09%, κλείνοντας στις 49.149,63 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1%, κλείνοντας στις 23.471,75 μονάδες. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απωλειών και για τους τρεις δείκτες.

Ο τεχνολογικός κλάδος επιβάρυνε τη γενικότερη αγορά. Ιδιαίτερα οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κατέγραψαν απώλειες, με την Broadcom να υποχωρεί κατά 4% και τις Nvidia και Micron Technology να σημειώνουν πτώση άνω του 1% η καθεμία. Την Τετάρτη, το Reuters, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι οι κινεζικές τελωνειακές αρχές έχουν ενημερώσει τους τελωνειακούς υπαλλήλους πως τα τσιπ H200 της Nvidia δεν επιτρέπεται να εισάγονται στη χώρα.