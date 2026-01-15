Ανοδικά-έκλεισαν-οι-τρεις-βασικοί-δείκτες-στη-wall-street

Σε άνοδο επέστρεψαν στη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, ανακάμπτοντας μετά τις διήμερες απώλειες, καθώς οι μετοχές των ημιαγωγών και των τραπεζών σημείωσαν ράλι.

Ο Dow Jones πρόσθεσε 292,81 μονάδες ή 0,60%, φτάνοντας στις 49.442,44, με ώθηση από τα κέρδη των Goldman Sachs και Nvidia. Ο S&P 500 αυξήθηκε 0,26% στις 6.944,47, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,25% στις 23.530,02.

Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε επίπεδα χαμηλότερα από τα υψηλά τους. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Dow είχε ενισχυθεί 431,55 μονάδες ή 0,88%, ενώ ο S&P 500 είχε ανέβει 0,76% και ο Nasdaq 1,06%.

Οι μετοχές των ημιαγωγών ηγήθηκαν της αγοράς μετά την ανακοίνωση της Taiwan Semiconductor, η οποία παρουσίασε ακόμα ένα ρεκόρ τριμήνου και αναμένει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις της το 2026 μεταξύ 52 και 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων – μια προοπτική που δείχνει εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή chip με συμβόλαια στον κόσμο. Η μετοχή σημείωσε άλμα πάνω από 4%. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) αυξήθηκε 2%, ενώ η Nvidia πρόσθεσε επίσης 2%.

«Τα αποτελέσματα της Taiwan Semi σήμερα, και ακόμη πιο σημαντικά, τα σχέδια για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, δείχνουν στους επενδυτές ότι το AI trade δεν είναι απαραίτητα φούσκα αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Kιμ Φόρεστ, επικεφαλής επενδύσεων στην Bokeh Capital Partners. «Θα ξοδέψουν χρήματα, πολλά χρήματα, για να αυξήσουν τη χωρητικότητα».

Οι μετοχές των τραπεζών ανέβηκαν μετά τη δημοσίευση των τελευταίων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Η Goldman Sachs ενισχύθηκε πάνω από 4% αφού τα κέρδη τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η Morgan Stanley εκτινάχθηκε σχεδόν 6% μετά την ισχυρή απόδοση της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της, που συνεισέφερε στην αύξηση των κερδών. Και οι δύο μετοχές άγγιξαν νέα υψηλά 52ετίας.

Η διολίσθηση στις τιμές πετρελαίου στήριξε επίσης την αγορά, με τα futures του brent και του αργού Τέξας να υποχωρούν πάνω από 4%.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία υπογράμμισαν επίσης μια σταθερή αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου ανήλθαν στις 198.000, χαμηλότερα από τις 215.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σύμφωνα με έρευνα του Dow Jones.

Η ανάκαμψη της Πέμπτης έρχεται μετά από δύο συνεχόμενες αρνητικές συνεδριάσεις στη Wall Street, λόγω γεωπολιτικών ειδήσεων – που αφορούν αυξημένους κινδύνους στο Ιράν και τη Γροιλανδία, καθώς και το μέλλον της ανεξαρτησίας της Fed – οι οποίες επηρέασαν την ψυχολογία των επενδυτών.