Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στο Κτηματολόγιο – «Περνάει σε ψηφιακή εποχή» λέει ο Παπαστεργίου

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα αντιμετώπιζαν από το πρωί της Πέμπτης οι πολίτες που προσπαθούσαν να μπουν στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως «σήμερα το πρωί είχαμε κάποια προβλήματα στην αποθήκευση του Κτηματολογίου. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Πολύ σύντομα, θα διορθωθεί το πρόβλημα. Δεν είναι κάτι άλλο».

Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας πως: «Το Κτηματολόγιο περνάει πλέον σε επόμενη ψηφιακή εποχή. Μεταφέρουμε τα πάντα σε cloud, γιατί μέχρι σήμερα δουλεύουν σε συστήματα, σε εγκαταστάσεις του Κτηματολογίου. Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί το Κτηματολόγιο χτίστηκε δυστυχώς σε πολλές διαδοχικές φάσεις, πολλές μικρές εφαρμογές. Το υλικό όλο έχει μεταφερθεί, άρα δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των δεδομένων. Πιθανώς μέχρι και τέλος του μήνα με τα μέσα Φλεβάρη θα έχουμε πάει σε cloud».

