Αποστολάκης:-Θα-είμαι-ξανά-υποψήφιος-στις-εκλογές,-ενδιαφέρουσες-οι-κινήσεις-Καρυστιανού-και-Τσίπρα

Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός, ανεξάρτητος βουλευτής και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, μην αποκαλύπτοντας το κόμμα με το οποίο θα κατέλθει.

Ο κ. Αποστολάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews σχολίασε ότι και τα πολιτικά εγχειρήματα τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καρυστιανού «έχουν ενδιαφέρον.

Αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Αποστολάκης είπε πως έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις κλπ.

Για την κυρία Μαρία Καρυστιανού, ο πρώην υπουργός είπε πως έκανε μια εξαιρετική δουλειά στην υπόθεση των Τεμπών, προσπαθώντας να δικαιωθεί η ίδια αλλά και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι η διάσταση που πήρε όλη αυτή η υπόθεση έχει την υπογραφή της κυρίας Καρυστιανού. Α δεν ήταν εκείνη, ενδεχομένως η υπόθεση των Τεμπών να είχε μια άλλη εξέλιξη. Επειδή όμως αυτή που αποφασίζει είναι η κοινωνία και οι ψηφοφόροι, πρέπει να δούμε πως θα σταθούν αυτά», είπε.

Για την υποδοχή της φρεγάτας Κίμων

Ο κ. Αποστολάκης σχολίασε ότι η σημερινή είναι «μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις», καθώς η χώρα υποδέχεται τη φρεγάτα Belharra «Κίμων».

«Μπαίνουμε σε μια καινούργια φιλοσοφία πλοίων, τα οποία μπορούν να κάνουν τα πάντα και μπορούν να κινηθούν άνετα στην ανατολική Μεσόγειο. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και έχουν παραληφθεί και τα τέσσερα πλοία, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων, θα είναι τελείως διαφορετική, θα έχει αλλάξει διάσταση», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, οι συγκεκριμένες φρεγάτες είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας. «Οι δυνατότητές τους είναι απίστευτες, προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα. Η φρεγάτα Belharra είναι πέμπτης γενιάς, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή, τόσο σχεδιαστικά, όσο και από πλευράς δυνατοτήτων και οπλισμού. Είναι εξαιρετικά πλοία», συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός, προσθέτοντας ότι ο βασικός λόγος για την καθυστέρηση στην ανανέωση του στόλου ήταν η προηγούμενη «δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κατά την οποία δεν μπορούσε να προχωρήσει τίποτα».