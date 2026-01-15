Από 1η Φεβρουαρίου τα πορτοκαλί τιμολόγια – «Στο παιχνίδι» και άλλα ωριαία προϊόντα

Υποχρεωτικό το δυναμικό τιμολόγιο για μεγάλους καταναλωτές από ΔΕΗ, Protergia, ZeniΘ, ΗΡΩΝ, Elpedison. Από 1η Απριλίου για νοικοκυριά. Τα συμβόλαια με χρέωση ανά ώρα.

Πρεμιέρα από τις αρχές του επόμενου μήνα θα κάνουν οι χρεώσεις με την… ώρα μέσω των πορτοκαλί τιμολογίων, καθώς με βάση την Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσπίστηκε το πλαίσιο δυναμικής τιμολόγησης, από 1η Φεβρουαρίου οι προμηθευτές που εκπροσωπούν πάνω από 200.000 πελάτες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δυναμικό τιμολόγιο για μεγάλους πελάτες (με παροχές πάνω από 25 kVA).

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Οκτωβρίου 2025) αυτοί είναι οι ΔΕΗ, Protergia, ZeniΘ, ΗΡΩΝ, Elpedison.

Οι παραπάνω προμηθευτές έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζουν τα προϊόντα τους, ώστε αυτά να είναι έτοιμα μέσα στις επόμενες 2,5 περίπου εβδομάδες. Αν και η ζήτηση για τα νέα τιμολόγια αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, δεν αποκλείεται και άλλοι προμηθευτές (που δεν έχουν τη σχετική υποχρέωση) να δώσουν από την αρχή το παρών στην καινούρια κατηγορία συμβολαίων προμήθειας.

Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα από την 1η Απριλίου, θα ακολουθήσουν τα πορτοκαλί συμβόλαια και για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις). Επομένως, εφεξής όλοι οι καταναλωτές με «έξυπνο» μετρητή -ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τη δυναμική τιμολόγηση– θα μπορούν να υπογράψουν συμβόλαιο, ώστε να χρεώνονται με την ώρα για τις κιλοβατώρες που «καίνε».

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Υπενθυμίζεται ότι κύρια ιδιαιτερότητα της δυναμικής τιμολόγησης είναι η ωριαία διαφοροποίηση του κόστους προμήθειας, με βάση τις διακυμάνσεις της αγοράς. Σε πρακτικό επίπεδο, κάθε ημέρα θα ανακοινώνονται 24 διαφορετικές τελικές τιμές ρεύματος (μία για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας), με deadline ενημέρωσης των πελατών έως τις 17:00 το απόγευμα της προηγούμενης.

Επίσης, στο σενάριο απότομης αύξησης των χονδρεμπορικών τιμών (και επομένως των χρεώσεων) οι προμηθευτές θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές εκ των προτέρων.

Πρόκειται για μία υποχρέωση που αφορά κάθε κατηγορία καταναλωτών (μικρούς και μεγάλους πελάτες), οι οποίες θα πρέπει να ειδοποιούνται με «alert» το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. μέσω e-mail ή SMS) σε περίπτωση που την επόμενη ημέρα μία τουλάχιστον ώρα η χονδρεμπορική τιμή ξεπεράσει τα 180 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια θα έχουν ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών, ενώ δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Κάτι που σημαίνει πως ο καταναλωτής μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς κανένα «πέναλτι».

Ευελιξία στους μεγάλους πελάτες

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, για τους μεγάλους πελάτες υπάρχει ευελιξία αναφορικά με τον καθορισμό της φόρμουλας των χρεώσεων. Ο λόγος είναι πως στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για διμερείς εξατομικευμένες συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται στη βάση διαπραγματεύσεων πελάτη και προμηθευτή.

Αυτό σημαίνει πως οι χρεώσεις είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προφίλ κατανάλωσης. Επομένως, ο μόνος περιορισμός είναι η τελική τιμή προμήθειας να αποτελεί συνάρτηση μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους μεγάλους πελάτες η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) έχει στείλει επιστολή στο ΥΠΕΝ για την τροποποίηση της Υπουργικής, υποστηρίζοντας ότι οι χρεώσεις θα πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένες εκ των προτέρων (ex-ante). Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο, πρόκειται για έναν περιορισμό που πλεονάζει, με δεδομένο ότι οι χρεώσεις αποφασίζονται μέσα από διμερείς διαπραγματεύσεις. Κατά συνέπεια, όλες ο ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην Απόφαση.

Πιο αυστηρό πλαίσιο για τα νοικοκυριά

Στην περίπτωση αντίθετα των μικρών πελατών (όπως τα νοικοκυριά), η Υπουργική έχει υιοθετήσει μία αυστηρή φόρμουλα για τον καθορισμό των χρεώσεων -όπως είχε εισηγηθεί και η ΡΑΑΕΥ- ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα. Σύμφωνα με την εισήγηση, το τελικό κόστος για τον πελάτη θα πρέπει να είναι κατανοητό εκ των προτέρων και να μην τροποποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης – τουλάχιστον όσον αφορά τα βασικά τιμολογιακά χαρακτηριστικά του.

Επομένως, κάθε ωριαία τιμή θα διαμορφώνεται από δύο σκέλη: το «σταθερό» κομμάτι της χρέωσης, που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, και τη «δυναμική» συνιστώσα, η οποία θα μεταβάλλεται ανάλογα με την αγορά.

Η δεύτερη θα βασίζεται σε συντελεστή (συντελεστής Β), τον οποίο θα καθορίζει κάθε προμηθευτής και θα εφαρμόζει πάνω στην αντίστοιχη ωριαία χονδρεμπορική τιμή. Σκοπός αυτής της «αρχιτεκτονικής» είναι το τελικό τιμολόγιο να εμπεριέχει εκ των προτέρων όλες τις χρεώσεις – χωρίς αιφνίδιες αλλαγές στη διάρκεια της σύμβασης, η οποία, όπως και στα υπόλοιπα προϊόντα λιανικής, θα έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών.

Τα υπόλοιπα ωριαία τιμολόγια

Το βασικό πλεονέκτημα των πορτοκαλί τιμολογίων είναι ότι επιτρέπουν στον πελάτη να μεταφέρει τη ζήτησή του σε ώρες όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερο – κυρίως το μεσημέρι, λόγω της υψηλής διείσδυσης φωτοβολταϊκών στο σύστημα. Έτσι, καταναλωτές με δυνατότητα ευελιξίας θα έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι στην περίπτωση των μικρών πελατών (ακόμη και για όσους έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν προφίλ κατανάλωσης), δεν αποτελεί «φιλικό» κίνητρο η ενημέρωση κάθε ημέρα για τις 24 τιμές που θα ισχύσουν το επόμενο 24ωρο. Ως αποτέλεσμα εκτιμούν ότι θα αποκτήσουν δημοφιλία άλλα ωριαία τιμολόγια όπου οι χρεώσεις θα αλλάζουν χρεώσεις για συγκεκριμένες ζώνες, και όχι επιμέρους ώρες, της ημέρας.

Πρόκειται για τα λεγόμενα πολυζωνικά τιμολόγια, τα οποία έχουν κίτρινο «χρώμα» και μπορούν να διατεθούν σε καταναλωτές με «έξυπνο» μετρητή. Έτσι, π.χ. μία εταιρεία μπορεί να καθορίσει τέσσερις διακριτές ζώνες (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ), ανακοινώνοντας τέσσερις αντίστοιχες τιμές σε καθημερινή βάση. Μία τέτοια δομή τιμολογίου θα είναι πιο εύληπτη στους μικρούς καταναλωτές, κάτι που σημαίνει πως για τη συγκεκριμένη κατηγορία αργά ή γρήγορα ο ανταγωνισμός θα επικεντρωθεί σε ανάλογα προϊόντα.

Μάλιστα, όπως προσθέτουν οι ειδικοί του κλάδου, ακόμη μεγαλύτερη οικονομία θα μπορούν να εξασφαλίσουν πολυζωνικά τιμολόγια όπου ο προμηθευτής θα ανακοινώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της τελικής χρέωσης (π.χ. το 80%) και όχι το σύνολό της, προσδιορίζοντας την τελική επιβάρυνση στο τέλος του μήνα. Σύμφωνα με τις εταιρείες, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μέρος του κόστους προμήθειας (όπως τα κόστη εξισορρόπησης) προσδιορίζεται στο τέλος του μήνα.