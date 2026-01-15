Βουλή:-Την-Τετάρτη-η-συζήτηση-για-σύσταση-διακομματικής-επιτροπής-στον-πρωτογενή-τομέα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη για την σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, έπειτα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων που συνεδρίασε σήμερα το πρωί.

Η συζήτηση για την συγκρότηση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της επερώτησης και θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει την εισήγηση για τη σύσταση της διακομματικής, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Επιπλέον στην προηγούμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης αποφασίστηκε ότι για την θέση τους προέδρου της επιτροπής προορίζεται ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, ενώ για τις θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα αναμένονται προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα.

