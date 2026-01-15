Βρετανία:-Απροσδόκητη-ανάκαμψη-0,3%-για-το-ΑΕΠ-τον-Νοέμβριο

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε κατά 0,3%, περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ασθενή ρυθμό ανάπτυξης 0,1%.

Η ONS ανέφερε ότι οι υπηρεσίες και η παραγωγή αυξήθηκαν τον Νοέμβριο, κατά 0,3% και 1,1% αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, οι κατασκευές σημείωσαν πτώση κατά 1,3% τον ίδιο μήνα.

Η στερλίνα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, με τελευταία διαπραγμάτευση στα 1,3433 δολάρια.

Τα τελευταία στοιχεία έρχονται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο, ποσοστό που αποδόθηκε στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover , η οποία επηρέασε την παραγωγή αυτοκινήτων, και στην αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της Ρέιτσελ Ριβς.

Με πληροφορίες από CNBC