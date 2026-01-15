Γρήγορο-και-αποφασιστικό-χτύπημα-στο-Ιράν-θέλει-ο-Τραμπ,-οι-κινήσεις-που-δείχνουν-ότι-η-επίθεση-είναι-προ-των-πυλών

Σε τροχιά επίθεσης στο Ιράν φαίνεται ότι έχουν μπει οι ΗΠΑ καθώς λίγες ώρες μετά την έναρξη της της διαδικασία απομάκρυνσης εκατοντάδων στρατιωτών από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο φέρεται να διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν (USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen) να αναχωρήσουν από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας όπου βρίσκονται και να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Όπως εξηγούν αναλυτές, η Ουάσινγκτον πριν από κάθε χτύπημα ενισχύει τη ναυτική παρουσία της στην περιοχή που έχει βάλει στο στόχαστρο.

«Γρήγορο και αποφασιστικό» χτύπημα θέλει ο Τραμπ

Σύμφωνα με το NBC o Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του ότι επιθυμεί οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν να επιφέρει ένα γρήγορο και αποφασιστικό πλήγμα στο καθεστώς και να μην προκαλέσει έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες.

«Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό», δήλωσε μια από τις πηγές που επικαλείται το NBC.

Ωστόσο, οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς της Τεχεράνης θα καταρρεύσει γρήγορα μετά από μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα που είναι σε γνώση των εν εξελίξει συζητήσεων.

Παράλληλα υπάρχει ανησυχία ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην διαθέτουν όλα τα μέσα που θα χρειαστούν στην περιοχή για να προστατευθούν από την επιθετική αντίδραση του Ιράν την οποία αναμένουν οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Αυτό που φοβούνται Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι ότι ένα ιρανικό καθεστώς, αποδυναμωμένο από εβδομάδες διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα και αντιμέτωπο με πιθανή κατάρρευση, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επικίνδυνο σε αντίποινα εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και των συμμάχων τους, όπως το Ισραήλ

Αυτή η δυναμική θα μπορούσε να οδηγήσει τον Τραμπ να εγκρίνει μια πιο περιορισμένη αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, τουλάχιστον αρχικά, διατηρώντας παράλληλα τις επιλογές για κλιμάκωση — αν αποφασίσει να προβεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική δράση, ανέφεραν οι πηγές του αμερικανικού δικτύου.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι το ιρανικό καθεστώς σταμάτησε να σκοτώνει διαδηλωτές και ανέστειλε τα σχέδια για εκτελέσεις, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρατιωτική αντίδραση από τις ΗΠΑ. «Μας ενημέρωσαν πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά και μας είπαν ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν», δήλωσε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Ελπίζω να είναι αλήθεια. Ποιος ξέρει;»

US President Donald Trump Says, “We were Told that the K!lling in Iran is Stopping and there Are No Plans for Executions or an execution. I’ve been told that on Good Authority. pic.twitter.com/Oe3JYxLzO6 — The QNS 24×7 (@Qns24x7) January 15, 2026

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι η στρατιωτική δράση δεν είναι πλέον στο τραπέζι, ο Τραμπ απάντησε: «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ερωτηθείς σχετικά με τις οδηγίες που έδωσε ο Τραμπ στους βοηθούς του για τους στόχους του στο Ιράν, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC: «Όλες οι επιλογές είναι στη διάθεση του Προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν», προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν πέρυσι και στη Βενεζουέλα αυτό το μήνα δείχνουν ότι «εννοεί αυτό που λέει».

Χώρες της Δύσης απομακρύνουν διπλωματικό προσωπικό και πολίτες

Την ίδια ώρα προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επισημαίνοντας ότι, «δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και να επανεξετάσουν τυχόν ταξιδιωτικά τους σχέδια σε περίπτωση διαταραχών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αξιολογούν εκ νέου την ανάγκη μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν απρόβλεπτες καταστάσεις στις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, η Πρεσβεία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και προετοιμασίας σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico έκλεισε προσωρινά η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και το προσωπικό θα εργάζεται εξ αποστάσεως για ένα διάστημα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πρεσβείας.

Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να «εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν» λόγω της κατάστασης στη χώρα. Η Πολωνία προειδοποίησε τους πολίτες της για τα «ταξίδια προς και μέσω του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής». Στο Ιράν βρίσκονται περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι από τους οποίους στην περιοχή της Τεχεράνης.

Αραγτσί σε Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος – Θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα»

Από την πλευρά της η Τεχεράνη έστειλε προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News για το μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ απάντησε:

«Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

https://x.com/FoxNews/status/2011546214756421641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2011546214756421641%7Ctwgr%5Eb9a27e569ca856190ce89467b614f1ad7f30fc19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thetimes|-.gr%2Fworld%2Farticle%2F1757593%2Fxekinise-i-apomakrunsi-amerikanon-apo-vaseis-sti-mesi-anatoli%2F