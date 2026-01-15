Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη – Αποστολή της να εξασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Μεγάλη ημέρα σήμερα για το Πολεμικό Ναυτικό, μεγάλη ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλη ημέρα για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα «Κίμων» πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου και θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, ότι η φρεγάτα αυτή στην έκδοση Standard 2++, είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε μήνυμά του.

Και σημείωσε:

«Είναι ένα όπλο που θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι η αποστολή της.

Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με την Ατζέντα 2030 μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση, μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας, εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μια ολιστική προσέγγιση.

Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας θα αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, με το δικό τους υστέρημα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα με ταχύ και σταθερό βηματισμό».

Τέλος ευχήθηκε: «Να είναι πάντα καλά το βαπόρι, να είναι ο Άη Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους. Και βεβαίως ο Άη Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.