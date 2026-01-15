Δένδιας:-Με-την-‘Ατζέντα-2030’-θα-δημιουργηθούν-οι-ισχυρότερες-Ένοπλες-Δυνάμεις-στην-ιστορία-του-Ελληνισμού

Από ένα αξιόμαχο σύνολο οπλικών συστημάτων, οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε μία νέα μηχανή γνώσης, πληροφορίας, επεξεργασίας δεδομένων και εξασφάλισης μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ασφάλειας κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στη φρεγάτα «Κίμων», ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι, «είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό οπλικό σύστημα με τεράστιες δυνατότητες». Οι τέσσερεις φρεγάτες Belharra «θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++. Δηλαδή και οι τέσσερεις φρεγάτες στο τέλος της μέρας θα φέρουν στρατηγικά όπλα και ειδικά τον νέο πύραυλο ELSA» διαβεβαίωσε.

«Σταδιακά», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, «ο πύραυλος αυτός θα τοποθετηθεί και οι ανάλογοι εκτοξευτές, οι Silver 70, θα τοποθετηθούν και στις τέσσερις φρεγάτες μας».

«Οι τέσσερεις αυτές φρεγάτες πλέον θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Ακούγεται υπερβολικό. Σας διαβεβαιώ δεν είναι υπερβολικό. Είναι ακριβώς έτσι. ‘Αρα λοιπόν, μιλάμε για κυριολεκτικά μια άλλη εποχή άπειρων δυνατοτήτων» συμπλήρωσε.

«Ο συμβολισμός της σημερινής μέρας έχει να κάνει με την πλήρη μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας» επισήμανε ο κ. Δένδιας. «Πάμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή, σε τελείως διαφορετικές Ένοπλες Δυνάμεις» υπογράμμισε.

Μιλώντας για το νομοθέτημα για τη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε: «Καταπολεμήσαμε και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε μια νοοτροπία, η οποία κινδύνευε να μετατρέψει ένα τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων σε ‘ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80’ και να πάμε ακριβώς στη νέα εποχή». Διευκρίνισε δε, ότι «είχαμε και διατηρούμε διάφορα προβλήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Έχουμε υπερβολικό αριθμό αξιωματικών σε σχέση με τους υπαξιωματικούς, παραδείγματος χάριν. Είχαμε απαρχαιωμένες δομές, το έχουμε αντιμετωπίσει πια με τη νέα δομή» πρόσθεσε.

«Ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα δωδεκαετίας. Έχουμε μια απολύτως ολιστική προσέγγιση στην οποία εντάσσονται όλα τα συστήματα και η οποία ονομάζεται ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’. Αυτό που λέγεται ‘Ατζέντα 2030’ είναι το πέρασμα σε μια νέα εποχή».

Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν επιδιώκει να υπερέχει και δεν επιδιώκει να ανατρέψει οποιαδήποτε ισορροπία. Επιδιώκει όμως, να μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε σκέφτεται να αναθεωρήσει Συνθήκες, οποιονδήποτε σκέφτεται να απειλήσει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο.

Αυτή είναι η φιλοδοξία μας, και με την ‘Ατζέντα 2030’ θα δημιουργηθούν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του Ελληνισμού. Αυτό σημαίνει δηλαδή, εγγύηση στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα, ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η ασφάλεια, είναι κατοχυρωμένα αγαθά» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Για την Τουρκία, ο κ. Δένδιας είπε ότι «η ‘Αγκυρα δεν έχει κανένα λόγο να εκνευρίζεται, διότι η Ελλάδα, ούτε απειλεί, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου, ούτε ζητά αναθεώρηση των Συνθηκών. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να υπερασπίσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία. Το ανάποδο συμβαίνει».

«Κατά συνέπεια λοιπόν» κατέληξε, «οι ελληνικοί εξοπλισμοί δίνουν απλώς στον εκάστοτε επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης, και στον παρόντα πρωθυπουργό, τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται έχοντας την αίσθηση ότι η πατρίδα μας είναι ισχυρή και άρα να μην υποκύπτει σε οποιαδήποτε πίεση και σε οποιονδήποτε εκβιασμό».

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.