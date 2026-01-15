ΔΕΗ:-Συμφωνία-με-jp-morgan-για-παράταση-της-τιτλοποίησης-300-εκατ.-ευρώ-έως-τον-Ιούνιο

Την παράταση έως τον Ιούνιο του 2026 της λήξης τιτλοποίησης €300 εκατ. από απαιτήσεις έως 60 ημερών, συμφώνησε η ΔΕΗ με την JP Morgan.

Την παράταση έως τον Ιούνιο του 2026 της λήξης τιτλοποίησης €300 εκατ. από απαιτήσεις έως 60 ημερών, συμφώνησε η ΔΕΗ με την JP Morgan. Παράλληλα, για την τιτλοποίηση €325 εκατ. ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε σταδιακή αποπληρωμή εντός του α΄ εξαμήνου 2026.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι συμφώνησε με την JP Morgan την παράταση έως τον Ιούνιο του 2026 (από τον Δεκέμβριο του 2025) της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους €300 εκατ. από απαιτήσεις έως 60 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω συναλλαγή τιτλοποίησης πραγματοποιήθηκε αρχικά από τη ΔΕΗ στις 18.11.2020 με ορισμένες οντότητες και ενδιάμεσα νομικά πρόσωπα της JP Morgan να ενεργούν ως φορέας διαχείρισης (administrative agent) και ως επενδυτές, την Finacity Corporation να ενεργεί ως φορέας υποβολής αναφορών (reporting agent) και την PPC Energy Finance DAC να ενεργεί ως εκδότης.

Σημειώνεται επίσης, ότι αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους €325 εκατ. από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών, η ΔΕΗ, μετά τη λήξη της ανακυκλούμενης περιόδου (revolving period) τον Δεκέμβριο του 2025, θα προχωρήσει στην σταδιακή αποπληρωμή του προγράμματος εντός του α΄ εξαμήνου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO είναι οι ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior noteholders), εκδότης των ομολόγων είναι η PPC Zeus DAC, ενώ η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής, διαχειριστής (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder). Επιπλέον, η Qualco Α.Ε. ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer) και η Citibank N.A. (London branch) ενεργεί ως θεματοφύλακaς των ομολόγων (note trustee).