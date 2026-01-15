Εκτέλεση προϋπολογισμού: Πάνω από τους στόχους το ταμειακό πλεόνασμα του 2025 – Φοροέσοδα 71,9 δισ. ευρώ

Το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 διαμορφώθηκε σε 8 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 5,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του ΥΠΕΘΟ.

Πάνω και από τους προς τα πάνω αναθεωρημένους στόχους της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού του 2026 έκλεισε ταμειακά το 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα:

· Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 17 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 2,586 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 369 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

· Το πρωτογενές πλεόνασμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε 8,006 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,327 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8.698 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 1,930 εκατ. ευρώ που αφορά σε υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης και ταμειακών πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 749 εκατ. ευρώ.

Από το ΥΠΕΘΟ επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Τα έσοδα από την παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνει πως στα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου 2025 είχε προβλεφθεί η ταμειακή είσπραξη ποσού 1,3 δισ. ευρώ που αφορούσε τη Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων της, για 35 χρόνια, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση για το έτος 2025. Η δημοσιονομική επίπτωση κατά ESA της ανωτέρω συναλλαγής ξεκινά από το έτος 2026 και εντεύθεν, με εκτιμώμενο ποσό 38,6 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Πράγματι, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ολοκληρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229). Το τίμημα της συναλλαγής καθορίστηκε στο ποσό των 1.275 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε ΦΠΑ 24%, ήτοι 306 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα επιστραφεί στον παραχωρησιούχο.

Έτσι, στις 31/12/2025 αποδόθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το ποσό των 759 εκατ. ευρώ που προέκυψε μετά από παρακράτηση:

· ποσού 306 εκατ. ευρώ που αφορά τον ΦΠΑ, το οποίο αποδόθηκε στα κρατικά (φορολογικά) έσοδα εντός του Ιανουαρίου 2026,

· ποσού 180 εκατ. ευρώ που σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης θα διατεθεί για τoν εκσυγχρονισμό των σηράγγων, και

· ποσού 30 εκατ. ευρώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των εξόδων της συναλλαγής (αμοιβή 0,5% Ε.Ε.ΣΥ.Π., και λοιπά έξοδα που αφορούν την συναλλαγή). Τυχόν υπόλοιπο από τα 30 εκατ. ευρώ, που θα προκύψει μετά την εκκαθάριση, θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στα 76,9 δισ. τα έσοδα 12μήνου

Την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 76,940 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 921 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Η υποεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως: α) στην ανωτέρω περιγραφόμενη διαφοροποίηση μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματοποιούμενων εσόδων, κατά 591 εκατ. ευρώ, από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, χωρίς όμως να υφίσταται δημοσιονομική επίπτωση και β) στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ κατά 692 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 71,967 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 8,419 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 55 εκατ. ευρώ από τον στόχο (8,474 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,523 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 692 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4,215 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα στοιχεία Δεκεμβρίου

Ειδικότερα τον Δεκέμβριο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 8,163 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,216 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας κυρίως: α) του γεγονότος ότι, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε περιληφθεί η είσπραξη τον μήνα Δεκέμβριο της έκτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εΤΑΑ), ύψους 2,109 εκατ. ευρώ, που όμως εισπράχθηκε εντός του μηνός Νοεμβρίου β) των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ και γ) της διαφοροποίησης μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματοποιούμενων εσόδων, κατά 591 εκατ. ευρώ, από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 7,085 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 205 εκατ. ευρώ ή 3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 602 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 105 εκατ. ευρώ από τον στόχο (707 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 482 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,147 εκατ. ευρώ).

Στα 76,9 δισ. ευρώ οι δαπάνες

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν στα 76,922 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,524 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (80,447 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατά 3,181 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ και των δαπανών του ΤΑΑ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,535 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με υποεκτέλεση και ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 1,225 εκατ. ευρώ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 705 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

I. οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1,696 εκατ. ευρώ,

II. η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200),

III. η επιχορήγηση ύψους 638 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

IV. οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 422 εκατ. ευρώ και

V. η επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύψους 173 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 14,611 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 1,296 εκατ. ευρώ.