ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο – Στα 31,23 δισ.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Νοέμβριος για τον τζίρο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 31,289 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 που είχε διαμορφωθεί στα 31,499 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (14,4%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (22%).