Επεισοδιακό φινάλε Κυρανάκη – Πέρκα στην Ολομέλεια: Δεν είναι η κουζίνα σας εδώ – Είσαι φασίστας

Ένταση στο παρά ένα της ψηφοφορίας επί της τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και Hellenic Train επικράτησε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της εισηγήτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα.

«Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε. Για τον Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα που καταλόγιζε στον Υπουργό ψέματα, για τις καταγγελίες περί διαγραφής χρεών της εταιρείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα λίγο αργότερα και εκτός μικροφώνου, ακούγεται να του φωνάζει: «φασίστα».

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο για «σεξιστικό σχόλιο». «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου. Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε μεταξύ άλλων η βουλευτής.

Υπενθυμίζεται πως η τροποποιημένη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train υπερψηφίστηκε με τις ψήφους της ΝΔ.

