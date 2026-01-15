ΗΠΑ:-Απρόσμενη-πτώση-των-αιτήσεων-για-επιδόματα-ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο.

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, μετά από εβδομάδες αστάθειας των δεδομένων κατά την περίοδο των διακοπών.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 9.000 στις 198.000 την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Το ποσοστό ήταν κάτω από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του -, αλλά και από εκείνη του Dow Jones που «έβλεπε» 215.000 αιτήσεις.

Οι αιτήσεις έχουν μειωθεί κάτω από τις 200.000 μόνο μερικές φορές τα τελευταία χρόνια. Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, μειώθηκε στις 205.000 την περασμένη εβδομάδα, ο χαμηλότερος των τελευταίων δύο ετών.

Τα στοιχεία της Πέμπτης υποδηλώνουν ότι οι απολύσεις δεν αυξάνονται σημαντικά στην αρχή του έτους, αν και τα δεδομένα πιθανότατα εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις που σχετίζονται με τις διακοπές, όπως σημειώνει το -.

Eνώ πολλοί μεγάλοι εργοδότες ανακοίνωσαν πρόσφατα σχέδια για περικοπές θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των PepsiCo και Meta Platforms, τα ακριβή στοιχεία δείχνουν ότι αυτά δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε εκτεταμένες απολύσεις.

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι οι καταναλωτές παρέμειναν απαισιόδοξοι για την αγορά εργασίας τις τελευταίες εβδομάδες, με σχεδόν τα δύο τρίτα να αναμένουν αύξηση της ανεργίας το επόμενο έτος.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αποτελούν δείκτη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,88 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.