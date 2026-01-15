ΗΠΑ:-Δισεκατομμυριούχος-μεγιστάνας-του-αθλητισμού-έγινε-ο-μεγαλύτερος-γαιοκτήμονας-της-Αμερικής

Ο μεγιστάνας του αθλητισμού Στάνλεϊ Κρένκε, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα είναι κάτοχος των Los Angeles Rams του NFL, είναι πλέον ο μεγαλύτερος ιδιώτης γαιοκτήμονας της Αμερικής, σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη Land Report.

Με 2,7 εκατομμύρια στρέμματα, οι εκτάσεις του Κρένκε είναι μεγαλύτερες από το Εθνικό Πάρκο Yellowstone – ή το ισοδύναμο περίπου 2 εκατομμυρίων γηπέδων ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρει το CNBC, ο Κρένκε αγόρασε σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα στο Νέο Μεξικό τον Δεκέμβριο από την οικογένεια που είναι κάτοχος του βιομηχανικού όμιλο Teledyne, σύμφωνα με το The Land Report.

Σύμφωνα με το άρθρο, η αγορά του Singleton Ranches είναι η μεγαλύτερη αγορά γης στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Ο αείμνηστος ιδρυτής της Teledyne, Χένρι Σίνγκλετον, ξεκίνησε το ομώνυμο ράντσο του τη δεκαετία του 1980 και έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκτροφής βοοειδών και αλόγων στις ΗΠΑ.

Η εξαγορά αυτή εκτόξευσε τον Κρένκε από την τέταρτη στην πρώτη θέση στην ετήσια κατάταξη του The Land Report για τους 100 μεγαλύτερους ιδιώτες γαιοκτήμονες της χώρας, ξεπερνώντας την οικογένεια ξυλείας Έμερσον, καθώς και τους δισεκατομμυριούχους μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης Τζον Μαλόουν και Τεντ Τέρνερ.

Η οικογένεια Έμερσον, η οποία κατατάσσεται δεύτερη, κατέχει περίπου 2,44 εκατομμύρια στρέμματα μέσω της εταιρείας δασικών προϊόντων Sierra Pacific Industries. Η οικογένεια Σίνγκλετον, η οποία πούλησε τα ράντσα του Νέου Μεξικού στον Κρένκε, κατάφερε να φτάσει στην 98η θέση με 171.000 στρέμματα.

Ωστόσο, η επένδυση σε γεωργική γη στις ΗΠΑ έχει γίνει δημοφιλής μεταξύ των υπερπλούσιων ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και της αστάθειας της χρηματιστηριακής αγοράς. Από το 2019 έως το 2024, οι αξίες των γεωργικών γαιών έχουν αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,8%, ή 2% μετά τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες, από τον Μπιλ Γκέιτς μέχρι τον Φίλιπ Άνσουτζ, αγοράζουν ολοένα και περισσότερο εκτάσεις γης για γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκομία. Ο Γκέιτς κατατάσσεται 44ος συνολικά στη λίστα του The Land Report με 275.000 στρέμματα, αλλά εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης ιδιοκτήτης γεωργικής γης στις ΗΠΑ. Η γεωργική γη του Γκέιτς, η οποία ανήκει μέσω του επενδυτικού του ομίλου, Cascade Investment, καλλιεργεί σόγια, καλαμπόκι, βαμβάκι, ρύζι, ακόμη και πατάτες που χρησιμοποιούνται για τις τηγανητές πατάτες των McDonald’s.

Ο δισεκατομμυριούχος διαδικτυακών χρηματιστηριακών εταιρειών Τόμας Πίτερφι και ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος μπήκαν επίσης στην ίδια λίστα, με 647.000 στρέμματα και 462.000 στρέμματα, αντίστοιχα.

Ο Κρένκε κατάφερε να αναπτύξει τις εκτάσεις γης του σχετικά γρήγορα αποκτώντας τεράστια ράντσα που κατείχαν οικογένειες επί δεκαετίες. Αγόρασε ένα από τα μεγαλύτερα ράντσα του, το Waggoner Ranch στο βόρειο Τέξας, για 725 εκατομμύρια δολάρια το 2016, τερματίζοντας 160 χρόνια οικογενειακής ιδιοκτησίας. Ενώ αυτά τα μοναδικά ράντσα είναι σε έλλειψη, περισσότερα βγαίνουν στην αγορά, καθώς οι κληρονόμοι αποφασίζουν να τα πουλήσουν παρά να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση, όπως επισημαίνει το CNBC.