Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, January 15
    Η-Ελεονώρα-Μελέτη-«λύγισε»-στο-Ευρωκοινοβούλιο:-«Έχω-υπάρξει-θύμα-κακοποίησης»-(βίντεο)
    Η Ελεονώρα Μελέτη «λύγισε» στο Ευρωκοινοβούλιο: «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (βίντεο)

    Η Ελεονώρα Μελέτη «λύγισε» στο Ευρωκοινοβούλιο: «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης» (βίντεο)

    Πολιτική 1 Min Read

    Σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση σήμερα στο Ευρωκοινοβουλιο, η Ελεονώρα Μελέτη περιέγραψε την τραυματική εμπειρία κακοποίησης από πρώην σύντροφό της. 

    Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναικοκτονίες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ευρωβουλευτής της ΝΔ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης σε σχέση της, ξεσπώντας σε λυγμούς μπροστά στο ακροατήριο.

    Ακούγοντας τις αφηγήσεις μητέρων που έχασαν τις κόρες τους, η Ελεονώρα Μελέτη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της και ξέσπασε σε κλάματα.  

    Στη συνέχεια, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι και η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης. 

    «Είμαι εδώ ως μητέρα αλλά και ως γυναίκα, η οποία κι αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης σε σχέση της» είπε χαρακτηριστικά. 

    «Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα, θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες, θα γίνω η μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων. Ξύπνησα γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου τα βιώματα».

    Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ίδια στάθηκε πιο τυχερή από άλλες γυναίκες: «Εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Απλά ήμουν πιο τυχερή γιατί έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου».

    Δείτε το ρεπορτάζ: 

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com