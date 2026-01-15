Η-Ελεονώρα-Μελέτη-«λύγισε»-στο-Ευρωκοινοβούλιο:-«Έχω-υπάρξει-θύμα-κακοποίησης»-(βίντεο)

Σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση σήμερα στο Ευρωκοινοβουλιο, η Ελεονώρα Μελέτη περιέγραψε την τραυματική εμπειρία κακοποίησης από πρώην σύντροφό της.

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναικοκτονίες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ευρωβουλευτής της ΝΔ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης σε σχέση της, ξεσπώντας σε λυγμούς μπροστά στο ακροατήριο.

Ακούγοντας τις αφηγήσεις μητέρων που έχασαν τις κόρες τους, η Ελεονώρα Μελέτη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της και ξέσπασε σε κλάματα.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι και η ίδια έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης.

«Είμαι εδώ ως μητέρα αλλά και ως γυναίκα, η οποία κι αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης σε σχέση της» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα, θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες, θα γίνω η μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων. Ξύπνησα γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου τα βιώματα».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ίδια στάθηκε πιο τυχερή από άλλες γυναίκες: «Εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Απλά ήμουν πιο τυχερή γιατί έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου».

Δείτε το ρεπορτάζ:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.