Η-συγγνώμη-του-Κυρανάκη-στην-Πέρκα-για-το-«μην-τσιρίζεις»

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα ζήτησε σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή περιστατικό στη Βουλή και το «μην τσιρίζεις» που είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

Όπως αναφέρει ακόμη «ήταν λάθος μου και το αναγνωρίζω».

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω.

Η σύγκρουση στη Βουλή

Η συζήτηση για την τροποποίηση σύμβασης που αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο στην ολομέλεια της Βουλής της ολοκληρώθηκε επεισοδιακά με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλλάσσουν καταγγελίες και χαρακτηρισμούς.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια της τελικής ομιλίας του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς διαφωνώντας προφανώς με όσα έλεγε ο κ. Κυρανάκης άρχισε να φωνάζει και να τον διακόπτει πυροδοτώντας έντονο διάλογο:

Κ. Κυρανάκης: Στην περίπτωση που δρομολόγιο αρχίζει και γίνεται κερδοφόρο υπάρχει ρητή συμφωνία στην σύμβαση ότι μέρος του κέρδους πάει και στο Δημόσιο. Άρα όσο είναι ζημιογόνα η εταιρεία επιδοτείται το εισιτήριο για γραμμές στην κερδοφορία το 20% σπάει στο Δημόσιο

Π. Πέρκα: Αυτά έλεγε ο [Ιταλός, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train] Καποτόρτο (φωνάζει).

Κ. Κυρανάκης: Σταματήστε να τσιρίζετε. Έχετε πολύ θράσος για πρώην γ.γ του Μεταφορών που ξεπούλησε τον ΟΣΕ να τσιρίζετε.

Π. Πέρκα: Ντροπή σας… Μην λέτε ψέματα.

Κ. Κυρανάκης: Για το Θεό, μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας.

Π. Πέρκα: Μην λέτε ψέματα.

Κ. Κυρανάκης: Την σύμβαση την υπέγραψε ο Τσαλίδης που διορίστηκε από εσάς. Υπογράφηκε από εσάς η σύμβαση παραλαβής τρένων που εσείς τα παρουσιάσατε ως νέα ενώ ήταν παλιά και παρουσίασαν βλάβες.

(…)

Κ. Κυρανάκης: Στα 213 χλμ/ώρα εκείνη την εποχή με εκείνο το δίκτυο δεν μπορούσε να πάει το τρένο και θα ήταν κατάφωρη παραβίαση κανόνων. Επί εποχής σας έγινε το Άδενδρο με 3 νεκρούς από παραβίαση ταχύτητας. Αυτοί είναι νεκροί που θέλετε να τους ξεχάσουμε. Δεν τους ξεχνάμε όμως. Ουδείς από την κυβέρνησή σας έχει λογοδοτήσει. Επίσης, έρχεστε και μας λέτε ότι ολοκληρώσατε την τηλεδιοίκηση στο 75%.

Π. Πέρκα: 72% προώθηση έργου.

Χ. Λαμπρούλης: Μην διακόπτετε σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε κύριε Υπουργέ.

Κ. Κυρανάκης: 75% όποιος έχει υπογράψει για σύστημα που δεν λειτουργεί έχει διαπράξει κακουργηματική απιστία . Το σύστημα για να είναι ασφαλές για τους επιβάτες με χάραξη γραμμής σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί. Επι ημερών σας λειτουργούσε το 1%. Και το πιστοποιούν οι εργαζόμενοι.

Π. Πέρκα: Αν δεν είναι 100% δεν λειτουργεί τι να κάνουμε.

Αμέσως μετά την συνεδρίαση η κυρία Πέρκα σε συνομιλία της με δημοσιογράφους σχολίασε πως το σχόλιο για την κουζίνα «Είναι σεξιστικό. Σε έναν άντρα δεν θα το ελεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”. Άσχετος και αγενής».