Η-netcompany-φέρνει-την-ελληνική-δικαιοσύνη-στην-ψηφιακή-εποχή

H Netcompany υλοποιεί για το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο, οργανώνοντας ψηφιακά τη ροή μιας υπόθεσης.

H Netcompany υλοποιεί για το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο στο πλαίσιο του έργου για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ) – Φάση Β’, ένα έργο που εκσυγχρονίζει τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων, οργανώνοντας ψηφιακά τη ροή μιας υπόθεσης, από την κατάθεση δικογράφων, έως την άμεση ψηφιακή πρόσβαση και ανάκτηση χρήσιμων εγγράφων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το έργο αφορά άμεσα τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικηγόρους και τις δικαστικές υπηρεσίες που χειρίζονται τις υποθέσεις, αλλά και τους πολίτες, καθώς στοχεύει να μειώσει τη γραφειοκρατία, τις φυσικές μετακινήσεις στους δικαστικούς φορείς και τους χρόνους που απαιτούνται για την εξέλιξη των υποθέσεων.

Η Netcompany παρέδωσε ήδη σημαντικό τμήμα του έργου: από τα μέσα Ιανουαρίου τέθηκαν σε λειτουργία βελτιώσεις στην ψηφιακή κατάθεση, επεκτείνοντας τις διαθέσιμες προς επιλογή διαδικασίες, ξεκινώντας, όπως ορίζει και ο νόμος του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με τις κτηματολογικές αγωγές. Επιπλέον, οι ενεργοί στην υπόθεση δικηγόροι μπορούν πλέον να βλέπουν τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης και να ανακτούν ψηφιακά έγγραφα μέσω του φακέλου δικηγόρων, από όπου κι αν βρίσκονται.

Η παράδοση αυτή αποτελεί βασικό βήμα προς την πλήρη υλοποίηση του ψηφιακού δικαστικού φακέλου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026. Στόχος του έργου είναι κάθε υπόθεση να υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά: θα καλύπτει την κατάθεση δικογράφων και εγγράφων σε όλα τα στάδια της δίκης, θα δίνει άμεση εικόνα για τις ενέργειες του αντιδίκου και τα έγγραφα της υπόθεσης, και θα επιτρέπει τη λήψη των απαραίτητων εγγράφων με ένα κλικ από οπουδήποτε. Παράλληλα, θα επεκταθεί σε όλα τα δικαστικά καταστήματα της χώρας, υποστηρίζοντας τη μεταβίβαση του φακέλου στην ανώτερη βαθμίδα και δίνοντας πρόσβαση και στους δικαστές, με την παροχή αντίστοιχου φακέλου δικαστή.

Για τους δικηγόρους, ο ψηφιακός φάκελος σημαίνει ταχύτερη διεκπεραίωση κατάθεσης από το γραφείο τους, με ασφαλή πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία και έγγραφα και λιγότερες μετακινήσεις και ταλαιπωρία για ενέργειες που πλέον θα γίνονται ψηφιακά. Για τις δικαστικές υπηρεσίες και τους δικαστές, ο φάκελος δημιουργεί πιο καθαρή εικόνα της υπόθεσης, καλύτερο έλεγχο των ενεργειών και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδρομή της διαδικασίας. Για τους πολίτες, η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη πιο οργανωμένης και ταχύτερης εξέλιξης των υποθέσεων, με λιγότερες καθυστερήσεις.

Το έργο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη σημαντικό αποτύπωμα της Netcompany στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Η εταιρεία ηγήθηκε της ένωσης εταιρειών που ολοκλήρωσε την Α’ Φάση του ΟΣΔΔΥΠΠ, συμβάλλοντας στη μετάβαση από ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούσαν χειρόγραφες διαδικασίες και δεκάδες τοπικά συστήματα (περισσότερες από 90 βάσεις δεδομένων), σε μία ενιαία λειτουργία και κοινή τεχνολογική βάση για όλο το δικαστικό σύστημα. Επιπλέον, έχει υλοποιήσει τον νέο Δικαστικό Χάρτη, που ενοποιεί τους δύο πρώτους βαθμούς Πολιτικής Δικαιοσύνης (Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο), υποστηρίζοντας την απλούστευση και καλύτερη οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας.

Ο κ. Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner Netcompany SEE δήλωσε σχετικά: «Η δικαιοσύνη περνά στη νέα ψηφιακή εποχή με σταθερά βήματα. Η Netcompany έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη διαδρομή, μέσα από μια σειρά έργων που στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της δικαστικής λειτουργίας και αξιοποιούν την τεχνολογία για να απλοποιούν διαδικασίες, να ενισχύουν τη διαφάνεια και να κάνουν την πρόσβαση στην πληροφορία πιο άμεση και ασφαλή. Στόχος μας είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας, προς όφελος πολιτών, δικηγόρων και δικαστικών υπηρεσιών».