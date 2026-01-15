Θετικό-άνοιγμα-για-τις-ευρωαγορές-παρά-τις-γεωπολιτικές-εντάσεις-σε-Ιράν-και-Γροιλανδία

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν σε γενικές γραμμές υψηλότερα την Πέμπτη (15/1), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία και το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,18% στις 611.56 μονάδες.

Όσον αφορά τους βασικούς δείκτες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται επίσης ελαφρώς κατά 0,11% στις 8,340.12 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE παραμένει αμετάβλητος, κινούμενος στις 10,182.40 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,09% κινούμενος στις 25,293.02 μονάδες.

Στους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός MIB σημειώνει κέρδη 0,23% στις 45,750.50 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός IBEX σημειώνει απώλειες 0,37% στις 17,633.47 μονάδες.

Οι περιφερειακοί επενδυτές θα αξιολογήσουν το αποτέλεσμα μιας συνάντησης υψηλού ρίσκου μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, με αντικείμενο την κυριότητα του αρκτικού νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια και έχει απειλήσει να το καταλάβει με τη βία, εάν χρειαστεί.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ αξιωματούχων της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ την Τετάρτη ολοκληρώθηκε με «θεμελιώδη διαφωνία» σχετικά με την κυριότητα του νησιού, σύμφωνα με Δανό αξιωματούχο μετά τη συνάντηση, αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Ενόψει των συνομιλιών, ο Τραμπ ενίσχυσε τη ρητορική του υπέρ της απόκτησης της περιοχής, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οτιδήποτε λιγότερο από την ένταξη της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «απαράδεκτο».

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν παρακολουθείται επίσης στενά, αφού ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εάν προχωρούσε σε εκτελέσεις διαδηλωτών που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια βίαιης καταστολής διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τον τόνο του το βράδυ της Τετάρτης, λέγοντας ότι είχε διαβεβαιωθεί πως οι εκτελέσεις έχουν σταματήσει και ότι θα «παρακολουθήσει και θα δει» όσον αφορά ενδεχόμενη στρατιωτική δράση. Το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του νωρίς την Πέμπτη, μετά από προσωρινό κλείσιμο που είχε απαγορεύσει τις περισσότερες εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις.

Ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ήρθαν από τη Richemont πριν το άνοιγμα των αγορών την Πέμπτη. Ο όμιλος ειδών πολυτελείας, που κατέχει πλήθος εμπορικών σημάτων όπως η Cartier, ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων τρίτου τριμήνου κατά 4% σε ετήσια βάση, στα 6,4 δισ. ευρώ (7,4 δισ. δολάρια). Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 11% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στις περισσότερες αγορές, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Νοέμβριο, τα οποία έδειξαν ανάπτυξη 0,3% για τον μήνα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πολύ πιο συγκρατημένη αύξηση, της τάξης του 0,1%. Η λίρα υποχώρησε μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, φτάνοντας στα 1,3436 δολάρια.

Ο οικονομολόγος αναπτυγμένων αγορών της ING, James Smith, δήλωσε στο CNBC και την εκπομπή “Europe Early Edition” την Πέμπτη ότι η ανάπτυξη το 2026 πιθανότατα θα επιβραδυνθεί στο 0,9% στο επόμενο δημοσιονομικό έτος, από αναμενόμενο 1,4% φέτος.

Μιλώντας πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, σημείωσε ότι οι αυξήσεις στις κρατικές δαπάνες δεν θα επαναληφθούν στον ίδιο βαθμό την επόμενη χρονιά. Η επενδυτική εμπιστοσύνη είναι «πολύ αδύναμη» και θα παραμείνει έτσι για τους πρώτους μήνες, πρόσθεσε. Η ING δεν είναι «αισιόδοξη», αλλά δεν θα έφτανε στο σημείο να μιλήσει για «καταστροφολογία», ανέφερε.

Τα βασικά βρετανικά ομόλογα, γνωστά ως gilts, κινούνταν ελαφρώς υψηλότερα. Το 10ετές ομόλογο αναφοράς ήταν λιγότερο από 1 μονάδα βάσης υψηλότερα, ενώ τα 5ετή και 2ετή gilts σημείωναν άνοδο περίπου 3 μονάδων βάσης το καθένα.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι σήμερα αναμένονται στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς και δεδομένα για το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.