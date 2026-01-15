Κέρδη-με-ώθηση-από-τον-τεχνολογικό-κλάδο-στις-Ευρωαγορές-και-τα-βλέμματα-στραμμένα-στις-γεωπολιτικές-εξελίξεις

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν υψηλότερα την Πέμπτη (15/1), με βασικό μοχλό τις μετοχές του κλάδου ημιαγωγών και ειδικότερα εκείνες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τα ιστορικά αποτελέσματα της TSMC.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,49%, αντανακλώντας τη βελτιωμένη επενδυτική διάθεση.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με κέρδη 0,20% στις 25.365,52 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,49% στις 10.234,46 μονάδες, ενώ ο CAC 40 της Γαλλίας υποχώρησε κατά 0,21% στις 8.313,12 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ιταλικός MIB σημείωσε άνοδο 0,37% στις 45.817,50 μονάδες, ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,40% στις 8.601,78 μονάδες, ενώ ο ισπανικός MIB έκλεισε με ζημιές 0,36% στις 17.631,18 μονάδες.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος στον κλάδο των ημιαγωγών: η ASML σημείωσε άλμα έως και 7% φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά, μετά την ανακοίνωση της TSMC για αύξηση 35% στα κέρδη του δ’ τριμήνου, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για chips τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι ASM International και BE Semiconductor κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Στα εταιρικά νέα, η UniCredit ενισχύθηκε, αφού διέψευσε δημοσιεύματα περί σχεδίων εξαγοράς μεριδίου στην Monte dei Paschi di Siena, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν στρατηγικό εργαλείο. Η Richemont ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων στο γ’ τρίμηνο, με ισχυρές επιδόσεις κυρίως στη Βρετανία και την Ιταλία.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,3% τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν για επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026 λόγω ασθενών επενδύσεων και περιορισμού των δημοσιονομικών δαπανών. Η στερλίνα υποχώρησε ελαφρά μετά τα στοιχεία, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία, μετά τη συνάντηση ΗΠΑ–Δανίας–Γροιλανδίας που κατέληξε σε «θεμελιώδη διαφωνία» για το καθεστώς του νησιού. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη θέση του ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο, καθώς ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις απειλές στρατιωτικής δράσης, μετά διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει οι εκτελέσεις διαδηλωτών.