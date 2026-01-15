Κέρδη-στη-wall-street-με-πρωταγωνιστές-τους-ημιαγωγούς-και-τις-τράπεζες

Οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη (15/1), ανακάμπτοντας μετά από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με βασικούς μοχλούς ανόδου τις μετοχές τεχνολογίας – και ειδικά των ημιαγωγών – καθώς και τον τραπεζικό κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με κέρδη 0,60% στις 49.442,26 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 6.945,73 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,25% στις 23.530,02 μονάδες.

Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν σε σχέση με τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, καθώς νωρίτερα ο Dow Jones είχε φτάσει να ενισχύεται έως και 431 μονάδες.

Ισχυρή στήριξη στην αγορά προσέφεραν οι μετοχές των ημιαγωγών, μετά τα αποτελέσματα-ρεκόρ της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες το 2026 στα 52–56 δισ. δολάρια, στέλνοντας σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της TSMC κατέγραψε άνοδο άνω του 6%, ενώ το ETF VanEck Semiconductor (SMH) ενισχύθηκε κατά 2%. Η Nvidia σημείωσε επίσης άνοδο 2%, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών της.

Θετικά κινήθηκαν και οι τραπεζικές μετοχές, μετά την ανακοίνωση ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Η Goldman Sachs σημείωσε άνοδο 4%, καθώς τα κέρδη της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ η Morgan Stanley εκτινάχθηκε σχεδόν 6%, χάρη στις επιδόσεις του τομέα διαχείρισης πλούτου. Και οι δύο τίτλοι κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων.

Επιπλέον, τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις ανεργίας επιβεβαίωσαν τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της οικονομίας.

Τέλος, η πτώση των τιμών του πετρελαίου – με το Brent και το WTI να υποχωρούν πάνω από 4% – λειτούργησε υποστηρικτικά για το επενδυτικό κλίμα. Συγκεκριμένα, το Brent βυθίστηκε κατά 4,48% στα 63,54 δολάρια και το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε πτώση 4,77% στα 59,06 δολάρια.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου αποδίδεται στο προσωρινό “πάγωμα” των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, όπου οι κινητοποιήσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος εμφανίζονται πλέον αποδυναμωμένες.