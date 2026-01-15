Καβγάς-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-για-τον-Αραχωβίτη-που-είδε-μόνο-πολιτικές-ευθύνες-Βορίδη-και-Αυγενάκη-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Ο-διάλογός-του-με-την-Κωνσταντοπούλου

Εστίες έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να παράγει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν και το ερευνητικό της αντικείμενο έχει μετατοπιστεί στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2015-19.

Αυτή τη φορά αφορμή για την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ Πειραιώς και Χαριλάου Τρικούπη αποτέλεσε η διαφορετική ανάγνωση των δύο κομματικών επιτελείων της κατάθεσης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα αν και ερωτήθηκε ευθέως απέφυγε να αποδώσει ποινικές ευθύνες στους διαδόχους του Βορίδη – Αυγενάκη αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε πως προκύπτουν «ξεκάθαρα πολιτικές ευθύνες» και πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν είναι εισαγγελέας για να μοιράσει ποινικά αδικήματα παρά το γεγονός ότι το κόμμα του – αλλά και σύσσωμη η αντιπολίτευση – ζητούσε την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.

Ο σχετικός διάλογος του κ. Αραχωβίτη με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι χαρακτηριστικός:

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας): Κύριε Αραχωβίτη η τελευταία μου ερώτηση είναι απλώς μια τελευταία ευκαιρία σε εσάς. Μήπως θέλετε να μας πείτε…

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Μάρτυς): Μετά θα εκτελεστώ;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Όχι. Απλώς…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να τα θέλουν. Αλλά εδώ δεν θα γίνουν τέτοια πράγματα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Κύριε Αραχωβίτη, εσείς παραδώσατε στον Βορίδη με τα τσεκούρια. Αυτού του είδους το πνεύμα όχι σε εμένα. Σας ρωτάω λοιπόν, εντάξει. Όχι σε μένα αυτό το πνεύμα. Άμα χαζογελάτε με τους Νικολακόπουλους και τους Λαζαρίδηδες εσείς χαρακτηρίζεστε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Παρακαλώ, κάντε την τελευταία ερώτηση.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρωτάω, κατά την άποψή σας, υπάρχουν ποινικές ευθύνες στον Βορίδη, στον Αυγενάκη και στον Μητσοτάκη για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ναι ή όχι;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ : Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Οι πολιτικές ευθύνες από τη στιγμή που τεκμηριώνεται…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για ποινικές σας ρώτησα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Μάρτυς): Δεν είμαι εγώ ο Εισαγγελέας.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ρώτησα την άποψή σας.

Με βάση και το συγκεκριμένο απόσπασμα η κυβερνητική πλειοψηφία μίλησε για «πλήρη πολιτική δικαίωση της ΝΔ και του κ. Βορίδη» ενώ σε εκ διαμέτρου αντίθετη ανάγνωση προχώρησε το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας πως «ο κ. Αραχωβίτης επισήμανε πως το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργήθηκε μετά το 2019 με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και του διαδόχου του κ. Βορίδη» πυροδοτώντας «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ των δύο επιτελείων

«Το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ!», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σημειώνοντας ότι «προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως ‘εργαλειοποίηση’ την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών».

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ σημείωσε πως «το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υψώνει πολιτική ασπίδα προστασίας σε έναν πρώην υπουργό που παραδέχτηκε ότι η λεγόμενη ‘τεχνική λύση’ ήταν νόμιμη, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ» ενώ πρόσθεσε πως «με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ».

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρώντας να επιστρέψει το γάντι ανέφερε: «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», για να υπογραμμίσει πως «ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κα. Σδούκου, που τις ‘πατέντες’ των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τις απογείωσε και έστησε το ‘γαλάζιο’ πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Έχετε αλήθεια κάτι να μας πείτε για το ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη, που έστρωσε το χαλί στους ‘γαλάζιους φραπέδες’;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας πως «ούτε ένα επιχείρημα δεν βρήκατε να βάλετε στην ανακοίνωσή σας για να υπερασπιστείτε τον υπουργό σας;».

ΝΔ: Πλήρης δικαίωση Βορίδη και Νέας Δημοκρατίας από τον Αραχωβίτη – Καταρρέει το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την «τεχνική λύση»

Νωρίτερα, η ΝΔ σχολιάζοντας την κατάθεση του κ. Αραχωβίτη υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δικαίωσε πολιτικά την πλειοψηφία και τις ενέργειες του κ. Βορίδη.

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές της πλειοψηφίας ο κ. Αραχωβίτης παραδέχθηκε ευθέως ότι η τεχνική λύση δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής της θα οδηγούσε σε σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσθέτουν παράλληλα πως στην πίεση των ερωτήσεων, ο κ. Αραχωβίτης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το «συμφωνώ» που υπέγραψε ο ίδιος ήταν απολύτως σύμφωνο με την τότε ΚΥΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν γνωρίζω τι υπέγραψε ο κύριος Βορίδης». Ακόμη πιο επιβαρυντική για τον ΣΥΡΙΖΑ – σύμφωνα με την ΝΔ – ήταν η παραδοχή του κ. Αραχωβίτη ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιτράπηκαν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και σε μη κτηνοτρόφους, επιλογή που δεν ήταν αποτέλεσμα αναγκαστικής μεταβατικής περιόδου, αλλά συνειδητή πολιτική απόφαση.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη

Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να υποστηρίξει ότι «η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση του κ. Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως ‘αθώο’ τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, για τον οποίο η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του», ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «ξέχασε το κυβερνών κόμμα ότι το πράσινο φως για βοσκοτόπια δίχως ζώα που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανήγαγε σε επιστήμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».