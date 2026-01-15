Κριστιάν-Αμανπούρ:-Από-την-άδεια-καρέκλα-του-προέδρου-του-Ιράν,-στο-ξέσπασμα-για-τη-διαφθορά-και-τα-πλούτη-των-μουλάδων-στην-πατρίδα-της

Συναισθηματικά φορτισμένη για τις εξελίξεις στο Ιράν εμφανίστηκε η διεθνούς φήμης Ιρανοβρετανή δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ, που έθεσε στο στόχαστρό της το καθεστώς, σχολιάζοντας τις ταραχές που συμβαίνουν αυτήν την περίοδο.

«Το Ιράν ήταν το σπίτι μου» είπε στην διαδικτυακή εκπομπή της «Christiane Amanpour Presents: The Ex Files with Jamie Rubin»,, εξηγώντας πώς η ιρανική επανάσταση του 1979 την έκανε να θέλει να γίνει δημοσιογράφος.

«Καλύπτω αυτά τα θέματα πρακτικά εδώ και 40 χρόνια. Το Ιράν ήταν το σπίτι μου. Έφυγα πριν από 47 χρόνια, το 1979, όταν ξεκινούσε η Επανάσταση. Και αυτό ήταν που με έκανε να γίνω δημοσιογράφος. Η Ιρανική Επανάσταση με έκανε να θέλω να μεταφέρω τέτοιες ιστορίες στον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε, εμφανώς συγκινημένη.

Η Αμανπούρ μίλησε και για την κόντρα της με το καθεστώς, που τη θεωρεί «εχθρό του». «Έχω επιστρέψει στο Ιράν πολλές φορές. Μου έχει απαγορευτεί η είσοδος αρκετές φορές, για αυτό που εκείνοι θεωρούσαν κακή δημοσιογραφική κάλυψη, ενώ εγώ έκανα ρεπορτάζ εκ μέρους του λαού. Έχω επίσης αφήσει άδεια μια καρέκλα μπροστά σε έναν πρόεδρο που αρνήθηκε να καθίσει μαζί μου στη Νέα Υόρκη, αν δεν φορούσα χιτζάμπ. Αυτό συνέβη για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί», είπε η Αμανπούρ.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις δυσκολίες της, καθώς έπρεπε να καλύπτει όσα αφορούσαν το Ιράν χωρίς να φοβάται και χωρίς να ευνοεί κάποιον. «Ήταν αρκετά συναισθηματικό, ως Ιρανή η ίδια, να πρέπει να καλύπτω ως αντικειμενική δημοσιογράφος, γνωρίζοντας ότι πρέπει να αφηγείσαι την ιστορία από όλες τις πλευρές, αλλά κατανοώντας βαθιά ότι οφείλεις να λες την ιστορία του λαού, χωρίς όμως να γίνεσαι ανοιχτά ακτιβίστρια», εξήγησε.

Η Κριστιάν Αμανπούρ έθεσε στο στόχαστρό της την ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη». «Υπάρχει τεράστια διαφθορά και τεράστια συσσώρευση πλούτου από την ηγεσία, και ο λαός έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή του», είπε.

“Iran was my home” As #Iran faces an internet blackout of over 100 hours, @amanpour emotionally reflects on the protests — and the challenge of staying objective when the story is deeply personal Watch Christiane Amanpour Presents: The Ex Files 🗂️ on @globalplayer 🎧 pic.twitter.com/7x7tTuDybA — Christiane Amanpour Presents: The Ex Files (@AmanpourPod) January 13, 2026

Έφυγε από το Ιράν το 1979

Η Αμανπούρ γεννήθηκε στο Ίλινγκ στο δυτικό Λονδίνο από πατέρα Ιρανό και μητέρα Βρετανίδα. Μέχρι τα 11 της χρόνια μεγάλωσε στην Τεχεράνη, ενώ στη συνέχεια την έστειλαν στη Βρετανία για σπουδές.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, επέστρεψε στο Ιράν. Ο πατέρας της εργαζόταν εκεί ω;ς ανώτερο στέλεχος της Iran Air. Το 1979 η κατάσταση άλλαξε, καθώς ο ίδιος έχασε τη δουλειά και την περιουσία του, λόγω της Ιρανικής Επανάστασης. Η οικογένεια μετακόμισε στις ΗΠΑ.

Κατά τη σταδιοδρομία της ασχολείται ιδιαίτερα με το Ιράν, ενώ η κάλυψη του πολέμου Ιράν – Ιράκ ήταν η πρώτη της σημαντική αποστολή.

Η άρνηση της μαντίλας και η άδεια καρέκλα

Το 2022 η Αμανπούρ διέκοψε προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 77ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, η ιρανική αντιπροσωπεία έθεσε έναν όρο: να φορέσει η δημοσιογράφος μαντίλα.

Η Αμανπούρ είχε κάνει λόγο για «άνευ προηγουμένου και απροσδόκητη προϋπόθεση», αρνούμενη να φορέσει τη μαντίλα. «Εδώ στη Νέα Υόρκη, ή οπουδήποτε αλλού εκτός Ιράν, ποτέ δεν μου έχει ζητηθεί από κανέναν Ιρανό πρόεδρο, και έχω πάρει συνέντευξη από όλους από το 1995, ούτε εντός ούτε εκτός Ιράν, να φορέσω μαντίλα», είπε.

Η άρνησή της οδήγησε τον Ραΐσι να μην εμφανιστεί στη συνέντευξη. Η Αμανπούρ βγήκε κανονικά στον αέρα του CNN, αφήνοντας την καρέκλα άδεια στο πλάνο και εξηγώντας στους τηλεθεατές τι προηγήθηκε.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, που είχε πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν και παγκόσμια συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα.