Κωνσταντοπούλου-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-είναι-αντίπαλός-μου-η-κ.-Καρυστιανού,-παραμένω-συνήγορος-των-οικογενειών

«Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η κ. Καρυστιανού σε καμία περίπτωση. Είναι μια από τις μητέρες που έδωσε και δίνει έναν αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της. Αυτό ούτε διαγράφεται ούτε θα το βάλουμε στην άκρη. Είναι δικαίωμά της να κάνει κόμμα», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της συνέντευξής της στον ΣΚΑΪ. «Αισθάνομαι ότι υπάρχει πίεση από το σύστημα πρώτον να διαλύσουν τους συγγενείς και να τους κάνουν 10 στρατόπεδα, δεύτερον να αντιμεταθέσουν τη συζήτηση από το έγκλημα των Τεμπών στο πολιτικό ζήτημα

«Με την κ. Καρυστιανού» – σημείωσε – «δίνουμε ακόμα μια μάχη. Η δική μου αποστολή είναι δεδομένη, και με την εμπειρία από το τι έγινε με το έγκλημα στο Μάτι. Η δική μου αποστολή είναι να κρατήσω αυτόν τον αγώνα και από τη θέση της συνηγόρου που εκπροσωπώ 3 οικογένειες θυμάτων. Το σύστημα σίγουρα δεν θέλει οι συγγενείς να είναι αρραγείς και δεν θέλει οι συγγενείς να επικεντρωθούν στον αγώνα για τη δικαίωση». Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι παραμένει και θα παραμείνει συνήγορος των τριών οικογενειών που εκπροσωπεί, χωρίς να την επηρεάζει τυχόν πολιτική πορεία της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ως πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ουδέποτε αξιοποίησα την πρόσβασή μου στην υπόθεση ή τη σχέση μου με τους συγγενείς για κομματική σκοπιμότητα», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και στην υπουργό Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κάνοντας λόγο για «χυδαιότητες». «Έχει πει διάφορες κοτσάνες στο παρελθόν, έχει μιλήσει για τα θύματα της Χούντας και τους βασανισθέντες. Ο κόσμος που πήγε στο Σύνταγμα και σε όλες τις πλατείες για τα Τέμπη, είχε πολιτικές σκοπιμότητες;».

«Είναι σαφές ότι η χώρα κυβερνιέται από λαμόγια»

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη δημοσκοπική της ανάκαμψη, παράλληλα με τα νέα κόμματα. «Μας ικανοποιεί που έχουμε άμεση σχέση με τον κόσμο με πιστή τήρηση των δεσμεύσεών μας. Κάνουμε πολλή δουλειά και στη Βουλή και έξω από αυτήν, με τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους νέους. Και μέσα στη Βουλή στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο κόσμος βλέπει με τα μάτια του τη σήψη και πόσο αδίστακτα πρόσωπα μάς κυβερνούν».

«Την ίδια ώρα που μιλούν για αξιοκρατία, έχουν εγκαταστήσει μια φαυλοκρατία των λαμόγιων. Είναι σαφές ότι η χώρα κυβερνιέται από λαμόγια. Είδατε τον Φραπέ, τον Μαγειρία, τη Σεμερτζίδου; Αυτά τα πρόσωπα έχουν μηδενικά προσόντα και μηδενική δουλειά, το σκάνδαλο αυτό όχι απλά στιγματίζει την κυβέρνηση, αλλά δείχνει και ποια είναι η κυβέρνηση», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Εδώ μιλάμε για το απόγειο της ανηθικότητας και πλήρη έλλειψη αναστολών».

Ερωτηθείσα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε:

«Τον Τσίπρα τον διαφημίζετε εδώ και μήνες, τέτοια διαφήμιση δεν έχει υπάρξει. Όλοι τον διαφημίζετε. Εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς και δεν τζογάρουμε. Ας κάνει κόμμα όποιος θέλει. Εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που υποσχεθήκαμε στον κόσμο: στο ότι δηλαδή θα υπάρξει πλέον αντιπολίτευση. Νομίζω το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος ότι η Πλεύση Ελευθερίας πια έχει δείξει πώς είναι να υπάρχει αντιπολίτευση και αυτό δεν υπήρχε προηγουμένως».

