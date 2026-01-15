Λιβυο-Ελληνικό-Φόρουμ-Ανασυγκρότησης:-Η-πολυπληθής-ελληνική-επιχειρηματική-αποστολή-στη-Βεγγάζη-και-τα-μνημόνια-συνεργασίας

Νέες προοπικές συνεργασίας άνοιξε το Λιβυο-Ελληνικό Φόρουμ Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη, με τη συμμετοχή μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές που έχουν επισκεφθεί την περιοχή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Βεγγάζη τον περασμένο Ιούλιο. Περί τους 40 Έλληνες επιχειρηματίες, εκπροσωπώντας κλάδους όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία, η υγεία, η αγροδιατροφή, τα logistics, η εκπαίδευση και η ναυτιλία, συμμετείχαν σε στοχευμένες B2B συναντήσεις, διερευνώντας συγκεκριμένες ευκαιρίες συνεργασίας.

Στην ομιλία του ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής διπλωματίας και τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προοπτικές συνεργασίας σε έργα ανοικοδόμησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομών.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η μετάβαση από τη διερεύνηση ευκαιριών στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων και χρηματοδοτήσιμων έργων, βασισμένων στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και το αμοιβαίο όφελος, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Βούληση για μακροπρόθεσμες εμπορικές συνεργασίες

Στη διάρκεια του φόρουμ τονίστηκε η ιστορική παρουσία και αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Λιβύη, καθώς και η βούληση για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων, βιώσιμων εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση των επιχειρηματικών κοινοτήτων στη Βεγγάζη, σηματοδοτεί την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου οικονομικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

21 μνημόνια συνεργασίας

Παράλληλα, στο πλαίσιο του φόρουμ, υπεγράφησαν είκοσι ένα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης και κορυφαίων ελληνικών εταιρειών, καθώς και του Enterprise Greece. Τα μνημόνια υπέγραψε εκ μέρους του Ταμείου ο Γενικός Διευθυντής του, Belgasem Haftar. Οι επιχειρηματικές συμφωνίες στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση έργων υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης.