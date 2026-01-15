Μαμντάνι:-Εκτελεστικό-Διάταγμα-για-ελάφρυνση-των-μικρών-επιχειρήσεων-από-τη-γραφειοκρατία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, υπέγραψε Εκτελεστικό Διάταγμα με στόχο τη δημιουργία πλήρους καταγραφής και τον εντοπισμό τρόπων μείωσης των τελών και προστίμων που πληρώνουν οι μικρές επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη.

Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα πολύπλοκο πλέγμα άνω των 6.000 κανονισμών και κανόνων, το οποίο καθιστά δυσκολότερο το άνοιγμα ή την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην πόλη και αυξάνει το κόστος τόσο για τις ίδιες, όσο και για τους καταναλωτές.

Το εκτελεστικό διάταγμα δίνει εντολή στην Αναπληρώτρια Δήμαρχο για την Οικονομική Δικαιοσύνη, Τζούλι Σου, και σε επτά δημοτικές υπηρεσίες να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη καταγραφή των τελών και διοικητικών προστίμων, να εντοπίσουν τρόπους μείωσης και απλοποίησής τους και να προωθήσουν σχετικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις τους επόμενους μήνες.

Μάλιστα ο Μαμντάνι υπέγραψε το διάταγμα στον πάγκο μιας τοπικής μικρής επιχείρησης στο Cypress Hills του Μπρούκλιν.