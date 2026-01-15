Μαρινάκης: «Συνάντηση αγροτών με Μητσοτάκη τη Δευτέρα» – Οι όροι που θέτει η κυβέρνηση

Τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σημείωσε πως πρόκειται για μια συμφωνία επί της αρχής, με βασική προϋπόθεση οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί.

«Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία και αυτό πρέπει να γίνει σε όλη του την έκταση. Πρώτα ο Θεός θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη, μετά από πάρα πολλές ώρες, εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο θετικά αποτελέσματα είχε για τον πρωτογενή τομέα», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Εκτός από τους ανοιχτούς δρόμους, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε άλλες προϋποθέσεις, για τον διάλογο όπως «να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Και να είναι ένας αριθμός ατόμων που θα μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή λειτουργική και αποτελεσματική. Δεν υπάρχουν νομίζω φοβερά προαπαιτούμενα, είναι αυτονόητα».

«Στο τέλος της ημέρας ο στόχος δεν είναι κάποιος να βγει νικητής από αυτό. Το μόνοι που έχει αξία είναι να κερδίσουν όσα παραπάνω οι άνθρωποι κάθε επαγγελματικού κλάδου. Εν προκειμένου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Εμείς συνεχίζουμε, επιδιώκουμε τις συναντήσεις και όπως βλέπετε δείχνουμε όλη την καλή διάθεση υπό την προϋπόθεση να τηρούνται αυτοί οι όροι, οι οποίοι είναι απαράβατοι», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων, δημοσιογράφος σχολίασε πως στην πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό βρίσκονταν αγρότες που είναι στελέχη της ΝΔ, με τον ο κ. Μαρινάκη να απαντά: «Ο πρωθυπουργός και τους αγρότες που συνάντησε προχτές, και τους αγρότες που θα συναντήσει τη Δευτέρα, τους συναντά με την ιδιότητά τους αυτή και μόνο. Ανθρώπους που προσπαθούν το καλύτερο δυνατό για τον κλάδο τους. Δεν ζητάει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων. Όπως υπάρχουν αγρότες που ανήκουν στον χώρο της ΝΔ, υπάρχουν και αγρότες που ανήκουν και πολλοί μάλιστα, σε κόμματα της αριστεράς, κεντροαριστεράς. Είναι προσβλητική αυτή η θεώρηση του ζητήματος».

Υπενθυμίζεται πως το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων, το οποίο συνεδρίασε στον Παλαμά Καρδίτσας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη την Ελλάδα, αποφάσισε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς συλλαλητήριο.

Οι αγρότες υποχώρησαν στο κλείσιμο των δρόμων και στην κάθοδο με τα τρακτέρ, ή με τα αγροτικά τους στην Αθήνα και πρότειναν η εκπροσώπησή τους να είναι 25 άτομα, συν 5 παρατηρητές, με την κυβέρνηση να αποδέχεται το αίτημα.

