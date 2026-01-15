Μεξικό:-Η-εμπορική-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ-θα-παραταθεί-παρά-τον-σκεπτικισμό-του-Τραμπ

Εν μέσω επίμονων αμφιβολιών για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, ο υπουργός Οικονομίας του Μεξικού, Μαρσέλο Εμπράρντ, επέμεινε την Πέμπτη ότι η συμφωνία παραμένει άθικτη και ότι οι τρεις χώρες θα κλείσουν μια συμφωνία για την παράτασή της.

«Βρισκόμαστε ήδη στη φάση αναθεώρησης της συνθήκης και πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι την 1η Ιουλίου. Αυτή είναι η προθεσμία μας», δήλωσε ο Εμπράρντ κατά τη διάρκεια της καθημερινής πρωινής συνέντευξης Τύπου της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σεινμπάουμ. «Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο σε όλα τα σημεία που αφορούν κάθε ένα από τα μέρη».

Οι δηλώσεις του Εμπράρντ ήταν τα πρώτα του για το θέμα από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε ξανά το μέλλον της συνθήκης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν υπάρχει πραγματικό πλεονέκτημα σε αυτό, είναι άσχετο», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, καθώς επισκεπτόταν ένα εργοστάσιο της Ford στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν.

Η τριμερής εμπορική συμφωνία, γνωστή ως USMCA, αντικατέστησε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής το 2020 και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του Μεξικού.

Προς παράταση των διαπραγματεύσεων

Η συνθήκη, η οποία διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, απαιτεί από τις τρεις χώρες να πραγματοποιήσουν κοινή αναθεώρηση φέτος για την παράταση της συμφωνίας. Εάν παραταθεί, η συνθήκη θα παραμείνει σε ισχύ για άλλα 16 χρόνια. Εάν όχι, υπόκειται σε ετήσιες αναθεωρήσεις.

Τεχνικά, η 1η Ιουλίου είναι μια κρίσιμη ημερομηνία στη διαδικασία αναθεώρησης της συνθήκης, αλλά πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι οι διαπραγματεύσεις θα παραταθούν στα τέλη του 2026 και δήλωσαν ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα αποφύγει την παράταση της συνθήκης πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Οι πρόσφατες απειλές του Τραμπ για ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά των καρτέλ έχουν επίσης προσθέσει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας στις σχέσεις ΗΠΑ-Μεξικού.

«Νομίζω ότι ο Εμπράρντ στοιχηματίζει στο βέλτιστο σενάριο, αλλά το παράθυρο για μια επιτυχημένη αναθεώρηση τον Ιούλιο κλείνει γρήγορα», δήλωσε η Αλεξία Μπαουτίστα, πρώην Μεξικανή διπλωμάτης και επικεφαλής αναλύτρια για το Μεξικό στην εταιρεία συμβούλων πολιτικού κινδύνου Horizon Engage.

«Δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων και δηλώσεων, ο κίνδυνος είναι ο Τραμπ να προσθέσει ασφάλεια στη διαδικασία, μετατρέποντας την αναθεώρηση του εμπορίου σε μια πολύ πιο πολιτική διαπραγμάτευση».

Παραμένουν οι δασμοί

Ο Πέδρο Κάσας, διευθύνων σύμβουλος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μεξικού, δήλωσε ότι αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβάλλουν δασμούς σε ένα ευρύ φάσμα μεξικανικών εξαγωγών, ανεξάρτητα από το μέλλον της συνθήκης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει σαρωτικούς δασμούς 50% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου προς τις ΗΠΑ, μαζί με δασμό 25% στα αυτοκίνητα που αποστέλλονται από το Μεξικό, ακόμη και όταν αυτά τα οχήματα συμμορφώνονται με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας.

«Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι μια θετική διαδικασία αναθεώρησης όπου συμφωνούμε να παρατείνουμε τη συνθήκη για άλλα 16 χρόνια, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλοί δασμοί στις μεξικανικές εξαγωγές που υπονομεύουν την ισχύ της συμφωνίας», δήλωσε ο Κάσας.

- Reuters