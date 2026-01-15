«Μην-τσιρίζετε,-εδώ-είναι-Βουλή,-δεν-είναι-η-κουζίνα-σας»:-Σύγκρουση-Κυρανάκη-με-Πέρκα-στη-Βουλή

Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την τροποποίηση σύμβασης που αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο στην ολομέλεια της Βουλής της με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα να ανταλάσσουν καταγγελίες και χαρακτηρισμούς.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης κατά την διάρκεια της τελικής ομιλίας του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς διαφωνώντας προφανώς με όσα έλεγε ο κ. Κυρανάκης άρχισε να φωνάζει και να τον διακόπτει πυροδοτώντας έντονο διάλογο:

Κ. Κυρανάκης: Στην περίπτωση που δρομολόγιο αρχίζει και γίνεται κερδοφόρο υπάρχει ρητή συμφωνία στην σύμβαση ότι μέρος του κέρδους πάει και στο Δημόσιο. Άρα όσο είναι ζημιογόνα η εταιρεία επιδοτείται το εισιτήριο για γραμμές στην κερδοφορία το 20% σπάει στο Δημόσιο

Π. Πέρκα: Αυτά έλεγε ο (Ιταλός, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train) Καποτόρτο (φωνάζει).

Κ. Κυρανάκης: Σταματήστε να τσιρίζετε. Έχετε πολύ θράσος για πρώην γ.γ του Μεταφορών που ξεπούλησε τον ΟΣΕ να τσιρίζετε.

Π. Πέρκα: Ντροπή σας… Μην λέτε ψέματα.

Κ. Κυρανάκης: Για το Θεό, μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας.

Π. Πέρκα: Μην λέτε ψέματα.

Κ. Κυρανάκης: Την σύμβαση την υπέγραψε ο Τσαλίδης που διορίστηκε από εσάς. Υπογράφηκε από εσάς η σύμβαση παραλαβής τρένων που εσείς τα παρουσιάσατε ως νέα ενώ ήταν παλιά και παρουσίασαν βλάβες.

(…)

Κ. Κυρανάκης: Στα 213 χλμ/ώρα εκείνη την εποχή με εκείνο το δίκτυο δεν μπορούσε να πάει το τρένο και θα ήταν κατάφωρη παραβίαση κανόνων. Επί εποχής σας έγινε το Άδενδρο με 3 νεκρούς από παραβίαση ταχύτητας. Αυτοί είναι νεκροί που θέλετε να τους ξεχάσουμε. Δεν τους ξεχνάμε όμως. Ουδείς από την κυβέρνησή σας έχει λογοδοτήσει. Επίσης, έρχεστε και μας λέτε ότι ολοκληρώσατε την τηλεδιοίκηση στο 75%.

Π. Πέρκα: 72% προώθηση έργου.

Χ. Λαμπρούλης: Μην διακόπτετε σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε κύριε Υπουργέ.

Κ. Κυρανάκης: 75% όποιος έχει υπογράψει για σύστημα που δεν λειτουργεί έχει διαπράξει κακουργηματική απιστία . Το σύστημα για να είναι ασφαλές για τους επιβάτες με χάραξη γραμμής σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί. Επι ημερών σας λειτουργούσε το 1%. Και το πιστοποιούν οι εργαζόμενοι.

Π. Πέρκα: Αν δεν είναι 100% δεν λειτουργεί τι να κάνουμε.

Αμέσως μετά την συνεδρίαση η κυρία Πέρκα σε συνομιλία της με δημοσιογράφους σχολίασε πως το σχόλιο για την κουζίνα «Είναι σεξιστικό. Σε έναν άντρα δεν θα το ελεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”. Άσχετος και αγενής».

Νωρίτερα, σύγκρουση υπήρξε και μεταξύ των κ.κ. Κυρανάκη, Α. Χαρίτση και Π. Πολάκη.

Ο αναπληρωτής υπουργός επιστρέφοντας τη κριτική που του άσκησε η αντιπολίτευση επιτέθηκε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καθώς επι ημερών της διεγράφησαν χρέη της Hellenic Train ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα η εταιρεία επιδοτήθηκε με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μεταχειρισμένα τρένα. «Εμείς με το ίδιο τίμημα ετησίως λέμε στην εταιρία ότι θα βάλετε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φέρει καινούρια τρένα».

«Σήμερα ο σιδηρόδρομος είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος» ανέφερε ο κ. Κυρανάκης για να αντιδράσει ο κ. Πολάκης από τα έδρανα φωνάζοντας «είσαι μεγάλος ψεύτης» ενώ και ο κ. Χαρίτσης σχολίασε: «Δεν μπορεί να λέτε στην Ελλάδα που έχει βιώσει την τραγωδία των Τεμπών ότι σήμερα ο σιδηρόδρομος είναι καλύτερος από το 2019. Δεν μπορείτε να το λέτε. Χρειάζεται περισσότερη σεμνότητα».