    Thursday, January 15
    Μικρή άνοδος στις τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ το διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου

    Αυξήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

    Ειδικότερα, η άνοδος ήταν της τάξεως του 0,4% κατά το διάστημα αυτό, ενώ σημειώνεται πως δεν συλλέχθηκαν στοιχεία για τον Οκτώβριο λόγω του κυβερνητικού shutdown. Σε ετήσια βάση, η αύξηση ήταν 0,1% τον Νοέμβριο.

    Οι τιμές εισαγωγής καυσίμων μειώθηκαν κατά 2,5% για αυτό το διάστημα, ενώ οι τιμές εξαιρουμένων των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 0,6%.

