Νέα Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την αεροναυτιλία και την εγκατάσταση νέων πομποδεκτών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων με στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Η Ομάδα θα υλοποιήσει τις συστάσεις της Επιτροπής Διερεύνησης για το περιστατικό στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση εποπτείας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν σημαντικά κυβερνητικά και εταιρικά στελέχη.

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελούμενη από εξειδικευμένα στελέχη τηςΥπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι τουΟΤΕ, συγκροτήθηκε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία τουΥπουργού Υποδομών και Μεταφορών,Χρίστου Δήμα.

Κύριο έργο της Ομάδας αποτελεί η υλοποίηση των συστάσεων τηςΕπιτροπής Διερεύνησηςγια το περιστατικό που σημειώθηκε στοFIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2026. Στόχος είναι η ενίσχυση της εποπτείας και η ταχύτερη αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων στα συστήματα αεροναυτιλίας.

Στη διευρυμένη σύσκεψη που έλαβε χώρα στο Υπουργείο, συμμετείχαν οΓενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κωνσταντίνος Νέμπης, εκπρόσωπος του Eurocontrol,καθώς και ανώτερα στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με την ΥΠΑ, θα συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του στην ανάπτυξη της βέλτιστης αρχιτεκτονικής για τα υπάρχοντα συστήματα, αξιοποιώντας εναλλακτικές υποδομές.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η συνεργασία για την επικείμενη εγκατάσταση νέων πομποδεκτών με συστήματα καταγραφής φωνής, τα οποία προμηθεύεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Με τη σύμβαση 69/2025, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2025, δρομολογείται η προμήθειαπομποδεκτών VHF τεχνολογίας VoIP. Τα συστήματα αυτά θα καλύψουν τις ανάγκες για αυξημένη τηλεμετρία στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται εντός Φεβρουαρίου 2026, καθώς έχει ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία η τμηματική παράδοση των διαθέσιμων συστημάτων.

Οι εγκαταστάσεις θα ξεκινήσουν σε απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, ενισχύοντας την ασφάλεια του συστήματος επικοινωνιών του FIR, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα παρόμοια με εκείνα της 4ης Ιανουαρίου.

Ακολούθως, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Διοικητή της ΥΠΑ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη σε θετικό κλίμα, τέθηκαν επί τάπητος θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε), την Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριου Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων (FISO) ΥΠΑ.

