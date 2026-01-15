Να-πώς-κατέρρευσε-η-ιστορική-saks

Δεν ήταν ένα ακόμη «θύμα της μόδας», ούτε μια συγκυριακή αστοχία. Η πτώχευση της Saks Global αποτυπώνει με ωμό τρόπο πώς ακόμη και τα πιο εμβληματικά ονόματα του δυτικού λιανεμπορίου μπορούν να καταρρεύσουν όταν το χρέος, οι λανθασμένες συγχωνεύσεις και η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου συμπέσουν.

Σε λιγότερο από έναν χρόνο, ένα σχήμα που φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει στην πολυτελή αγορά των ΗΠΑ βρέθηκε σε «επιλεκτική χρεοκοπία», στέλνοντας προειδοποιητικό σήμα σε επενδυτές, τράπεζες και προμηθευτές διεθνώς.

Για την Saks Global, η εορταστική περίοδος ήταν εφιαλτική. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα πούλησε το εμβληματικό κατάστημα της Neiman Marcus στο Μπέβερλι Χιλς.

Αμέσως μετά, δεν κατέβαλε τόκους ύψους 126 εκατ. δολαρίων. Η S&P τη χαρακτήρισε σε «επιλεκτική χρεοκοπία», ο διευθύνων σύμβουλος Marc Metrick παραιτήθηκε και η λειτουργία των καταστημάτων διασώθηκε προσωρινά χάρη σε χρηματοδότηση-ανάσα 1,75 δισ. δολαρίων από επενδυτές.

Δεν είναι όλα μοναδικά. Η Bain εκτιμά ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις των πολυκαταστημάτων υποχώρησαν κατά 4%–6% το 2025. Οι μεγάλοι οίκοι πολυτελείας προτιμούν πια τις απευθείας πωλήσεις στον καταναλωτή, ενώ οι online «παίκτες» της πολυτέλειας έχουν αποσπάσει μερίδια αγοράς.

Ωστόσο, η πτώση της Saks Global ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτοπροκαλούμενη. Μετά την εξαγορά της Neiman Marcus έναντι 2,7 δισ. δολαρίων, ο όμιλος βρέθηκε υπερχρεωμένος.

Ζήτησε από προμηθευτές καθυστερήσεις στις πληρωμές και αποπληρωμή σε δόσεις. Πολλοί «πάγωσαν» τις αποστολές, τα ράφια άδειασαν και οι πελάτες στράφηκαν αλλού – μεταξύ άλλων στη Bloomingdale’s, που καταγράφει αυξανόμενες πωλήσεις για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Περιουσία-μαξιλάρι, αλλά όχι λύση

Ο νέος επικεφαλής, Geoffroy van Raemdonck, έχει ένα ισχυρό χαρτί: ακίνητα αξίας 4,4 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του flagship στη Fifth Avenue.

Η εκκαθάριση δεν μοιάζει άμεση. Παρ’ όλα αυτά, όπως σημειώνει ο David Swartz της Morningstar, ίσως χρειαστούν λουκέτα και συγχωνεύσεις brands.

Η επόμενη μέρα: λιγότερα, καλύτερα

Για να επιβιώσει μακροπρόθεσμα, ο όμιλος χρειάζεται στρατηγική στροφή. Τα πολυκαταστήματα βασίζονται στα mega-brands για επισκεψιμότητα, αλλά τα κέρδη θα έρθουν από την «επιμέλεια»: λιγότερες τοποθεσίες, καλύτερη επιλογή προϊόντων, μικρότερα και πιο ξεχωριστά labels, λέει ο Luca Solca της Bernstein.

«Η επιμέλεια είναι εκεί όπου θέλει να βρίσκεται ο σύγχρονος πελάτης», είχε πει ο Metrick τον Νοέμβριο. Καλή συμβουλή. Τώρα μένει να φανεί αν ο van Raemdonck θα την κάνει πράξη.