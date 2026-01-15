Οδηγός για μειωμένη, πλήρη ή ολόκληρη σύνταξη

Μειωμένη, ολόκληρη ή πλήρη σύνταξη; Πλέον πρόκειται για τρεις παραλλαγές της συνταξιοδοτικής παροχής ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, την ηλικίας, αλλά και το πόσο… παλαιός είναι ο απασχολούμενος που αναζητεί απαντήσεις ως προς την κατάλληλη φόρμουλα για την «έξοδο» από την ενεργό υπηρεσία.

Και αυτό, καθώς η «έξοδος» με 35ετία, όπως ίσχυε μέχρι το 2016 και διατηρείται ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν προσφέρει και τη μεγαλύτερη σύνταξη. Ο υπολογισμός της (ανταποδοτικής) σύνταξης γίνεται με τους νόμους 4387/16 (Κατρούγκαλου) και 4670/20 (Βρούτση). Αυτό σημαίνει ότι για να λάβει κάποιος ασφαλισμένος την υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη – πέραν της Εθνικής που είναι 446 ευρώ σήμερα με τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης. Άρα με 35ετία, ναι μεν δεν βγαίνει κανείς με μειωμένη (σ.σ. πέναλτι 6% επί της εθνικής σύνταξης για κάθε έτος πρόωρης εξόδου), ωστόσο δεν λαμβάνει και το ανώτερο δυνατό ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης.

Κατά συνέπεια, εάν κάποιος ασφαλισμένος επιθυμεί να αυξήσει το ποσοστό της ανταποδοτικής σύνταξης θα πρέπει είτε να μείνει στην εργασία/ασφάλιση μέχρι να συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης είτε να αναγνωρίσει πλασματικά έτη. Τα οποία, ωστόσο, κοστίζουν. Αν και φοροεκπίπτει το εν λόγω ποσό.

Οι απώλειες από τη σύνταξη

Για κάθε χρόνο που κάποιος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται πριν από τη συμπλήρωση των 40, χάνει 127 ευρώ από τη σύνταξη ανά χιλιάδα συντάξιμου μισθού. Δηλαδή για μέσο μισθό 2.000 ευρώ, οι μηνιαίες απώλειες σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής ενός ασφαλισμένου θα είναι 255 ευρώ.

Μάλιστα, όταν κάποιος συνταξιοδοτηθεί με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης με μειωμένες αποδοχές, ακόμη και να εργαστεί στη συνέχεια ως συνταξιούχος, μπορεί να λάβει μια μικρή προσαύξηση της σύνταξης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα διορθώσει το αρχικό… λειψό κλάσμα της ανταποδοτικής σύνταξης.

Παράδειγμα 1

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμείων, ΔΕΚΟ και τραπεζών που είχαν θεμελιώσει με 25ετία δικαίωμα εξόδου το 2010-12, στη συνέχεια έφυγαν από την επιχείρηση με εθελούσια (π.χ. τράπεζες, ΕΛΤΑ κ.λπ.). Ωστόσο, εάν συνταξιοδοτηθούν σήμερα στο 62ο έτος της ηλικίας με 35ετία, όπως μπορούν, θα χάσουν έως και 381 ευρώ κάθε μήνα (για συντάξιμο μέσο μισθό 2002-2024 στα 3.000 ευρώ). Ακριβώς γιατί δεν συμπλήρωσαν 40ετία.

Και αυτό, καθώς για συνταξιοδότηση με 35ετία, το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικός συντάξεις είναι 37,31%, ενώ με 40 έτη ανέρχεται το 50,01%. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν υπάρχει θεμελίωση με ευνοϊκότερο καθεστώς, καλό είναι οι ασφαλισμένοι να αθροίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα έτη ασφάλισης, γιατί έτσι βελτιώνεται σημαντικά το κλάσμα ανταπόδοσης.

Παράδειγμα 2

Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναγνώριση των πλασματικών από τον στρατό είναι η πιο έξυπνη επιλογή. Αναγνωρίζοντας 20 μήνες στρατιωτικής θητείας, συμπληρώνει κανείς δύο πλασματικά έτη, καθώς για τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας υπολογίζονται 30 ημέρες κάθε μήνα.

Ενώ ο ΕΦΚΑ απαιτεί 25 ημέρες για την αναγνώριση ενός μήνα και 300 ημέρες ασφάλισης για τον αναγνωρίσει εντός πλασματικού έτους. Άρα, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας προσφέρεται με «έκπτωση» 20%.