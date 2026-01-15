Σοκάρει-ο-αριθμός-των-νεκρών-στο-Ιράν:-2.571-τα-θύματα,-αγωνία-για-τον-26χρονο-που-σχεδιάζουν-να-εκτελέσουν-σήμερα

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπου 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν. Αρχικά πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος και το εκρηκτικό κόστος ζωής, ωστόσο σύντομα εξελίχθηκαν σε ανοιχτές πολιτικές διεκδικήσεις.

Αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει το θεοκρατικό καθεστώς μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά την περασμένη Πέμπτη, όταν οι αρχές απάντησαν στις διαδηλώσεις με θανατηφόρα βία. Η καταστολή συνοδεύτηκε από σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, γεγονός που δυσχεραίνει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των γεγονότων.

Άλλη οργάνωση, η νορβηγική Iran Human Rights, ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 734 διαδηλωτών.

Νέες απειλές Τραμπ λίγο πριν τον απαγχονισμό του πρώτου διαδηλωτή

Ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής, ο Ερφάν Σολτανί, αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν το Ιράν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί ανοιχτά τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν» και υπόσχεται ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», προκαλώντας σφοδρή διπλωματική αντίδραση από την Τεχεράνη.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο CBS για την εκτέλεση Σολτανί προειδοποίησε με πολύ σκληρά μέτρα αν γίνει η εκτέλεση του νεαρού Ιρανού. «Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ενώ όταν κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοεί, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη δολοφονία του τότε ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το 2019.

«Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα μου λέτε για απαγχονισμούς. Θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δεν θα τους βγει σε καλό» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. “We don’t want to see what’s happening in Iran happen,” he said. “It’s not gonna work out good.” Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026

Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, ο Ερφάν Σολτανί, από την πόλη Φαρντίς δυτικά της Τεχεράνης, πρόκειται να εκτελεστεί αργότερα σήμερα. Ο Σολτανί είχε συλληφθεί σε σχέση με διαδηλώσεις στην πόλη Καράτζ.

فوری، عرفان سلطانی معترض جوان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار در آستانه اعدام بر طبق اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو رسیده است، عرفان سلطانی، معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در زندان قزل‌حصار است و احتمال اعدام او تا ساعاتی دیگر بسیار بالاست. این… pic.twitter.com/728YuLxmJz — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 13, 2026

Η οργάνωση καταγγέλλει ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για την ποινή θανάτου, αλλά «κρατήθηκε σκόπιμα στο σκοτάδι» ως προς τη δικαστική διαδικασία. Όπως αναφέρει, «η εσπευσμένη και μη διαφανής διαχείριση της υπόθεσης εντείνει τις ανησυχίες ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ως εργαλείο καταστολής των διαμαρτυριών».

Ενδεικτική της σκληρότητας του καθεστώτος της Τεχεράνης η πληροφορία από ΜΚΟ ότι ο Σολτανί είχε μόνο 10 λεπτά για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του με τους ιρανού αξιωματούχους ασφαλείας να ενημερώνουν τους συγγενείς ότι θα ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός τους πριν ο νεαρός αντιμετωπίσει τον δήμιο. Κατά την οργάνωση Iran Human Rights (IHR), στον Σολτανί δεν επιτράπηκε επίσης η πρόσβαση σε δικηγόρο ή δίκη ενώ «ακόμα και στενός συγγενής που είναι δικηγόρος όταν προσπάθησε να αναλάβει την υπόθεση εμποδίστηκε και απειλήθηκε από πράκτορες ασφαλείας. Του είπαν: “Δεν υπάρχει φάκελος για εξέταση. Ανακοινώσαμε ότι όποιος συλληφθεί στις διαδηλώσεις θα εκτελεστεί”»

Η οικογένεια του Σολτάνι φέρεται επίσης να έχει απειληθεί με σύλληψη αν προσπαθήσει να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση ή να επικοινωνήσει με τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Iranwire.

Τραμπ: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε, η βοήθεια είναι καθ΄ οδόν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν», προειδοποιώντας ότι οι «δολοφόνοι και κακοποιητές θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι μορφή θα μπορούσε να λάβει η υποσχόμενη βοήθεια.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα λάβει «πολύ ισχυρή δράση» εάν το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει σε απαγχονισμούς διαδηλωτών. Παράλληλα, οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους να «εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν», κατά προτίμηση μέσω Τουρκίας ή Αρμενίας, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην οποία συμμετείχε και ο Τραμπ.

Μυστικές επαφές και πολιτικές διεργασίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, είχε μυστική συνάντηση το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρώην διάδοχο του ιρανικού θρόνου, Reza Pahlavi, ο οποίος επιχειρεί να αναδειχθεί σε κεντρική μορφή της αντιπολίτευσης μετά το ξέσπασμα των διαδηλώσεων.

Την ίδια ώρα, η ιρανική διπλωματία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τραμπ, με επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ο Ιραβανί κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο για «ανοιχτή ενθάρρυνση πολιτικής αποσταθεροποίησης», «υποκίνηση της βίας» και «ευθεία απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για την απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων».